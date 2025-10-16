خبرنامه گویا - عیسی کلانتری، معاون پیشین رئیسجمهور در دولت دوازدهم، در گفتوگویی با انصافنیوز تأکید کرد که پیش از هرگونه اظهار نظر دربارهی کوچک یا بزرگ بودن دولت، باید بررسی کارشناسی دقیقی انجام شود.
کلانتری در ادامه تصریح کرد که مشکل اصلی دولت ایران نه در بزرگی یا کوچکی آن، بلکه در کمبود بهرهوری و کارآیی دستگاههای اجرایی است.
در بخش دیگری از سخنانش، کلانتری از افت کیفیت نیروی انسانی در دولت انتقاد کرد و گفت درصد قابل توجهی از کارمندان فعلی از بهرهی هوشی و توان تخصصی بالایی برخوردار نیستند. او علت اصلی کاهش کارآیی دولت را خروج نیروهای توانمند و بیمیلی نخبگان برای ورود به ساختار اداری دانست. کلانتری تأکید کرد که بازنگری اساسی در نظام مدیریتی و جذب نیروهای کیفی ضروری است، چرا که در وضعیت کنونی بیشتر کارکنان دولتی از میان نیروهای درجه دو و سه انتخاب میشوند و این موضوع مانع اصلی اصلاح ساختار و بهبود عملکرد دولت به شمار میرود.