سردار علیرضا افشار درگذشت

dardar.jpgرسانه‌های ایران گزارش دادند علیرضا افشار، رییس ستاد مرکزی سپاه پاسداران در دوران جنگ با عراق و فرمانده پیشین نیروی مقاومت بسیج، بر اثر عارضه قلبی درگذشت.

او تنها دو روز پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه گفته بود: «اطلاعات دقیقی که از وضعیت آسیب‌پذیری اسرائیل در حوزه هسته‌ای در اختیار ما قرار گرفته که به آن‌ها اجازه نمی‌دهد کوچک‌ترین حرکتی علیه تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی انجام دهند.»

علیرضا افشار یکی از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام بود که در گروگان‌گیری در سفارت آمریکا شرکت داشت. وی در سال ۱۳۶۱ به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیوست.

اینجا جمهوری اسلامیست... همین!
جناب آقای عراقچی، استدلال حضرت‌عالی با این تصاویر مطابقت ندارد

