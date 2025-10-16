Thursday, Oct 16, 2025

صفحه نخست » دادگاهی از حق حیات گرگ ها هم دفاع می کند و دادگاهی جان انسانها را بی محابا می ستاند، محمود زهرایی

Mahmoud_Zahraei.jpgحکم درخشان قاضی هلند در حفاظت از جان یک گرگ

اخیرا در یکی از روستاهای هلند، گرگ به مزرعه گوسفندان حمله کرده و ۶۲ گوسفند را کشته و موجب خشم مزرعه داران شده است. شهردار این منطقه هلند در واکنش به درخواست روستائیان و برای رفع نگرانی آنها از حمله مجدد گرگ به گوسفندانشان، حکم قتل گرگ با شلیک گلوله را صادر کرده است. سازمان های حامی حیوانات این حکم را مغایر با قانون و حقوق حیوانات دانسته و به دادگاه علیه این حکم شکایت کرده اند. قاضی ضمن لغو حکم قتل گرگ، موارد زیر را به عنوان ادله لغو حکم برشمرده است:

- مزرعه دار هیچگونه حصار استحفاضی استانداردی نظیر سیم های شوک دهنده برقی، برای جلوگیری از ورود گرگ به مزرعه نداشته است.

- در اسناد ارائه شده به دادگاه هیچ سندی مبنی بر این مسئله وجود ندارد که آیا گرگ به صورت گله ای زندگی می کرده و یا بطور مستقل و این حمله در چهارچوب یک حمله مستقل بوده و یا به شکل گروهی حمله شده است.

- همچنین برای دادگاه مشخص نشده و هیچ تضمینی نیز داده نشده است است که گرگی که کشته خواهد شد همان گرگ حمله کننده خواهد بود.

- در اسناد دیده نمی شود که با توجه به در خطر نابودی بودن نسل این گرگ ها، این حکم قتل چه تاثیر منفی در به خطر افتادن ادامه نسل این حیوان دارد.

قاضی پرونده ضمن لغو حکم قتل این گرگ، هرگونه لطمه رسانی به این حیوان را مشمول تعقیب قضایی و مستحق مجازات نموده است.

چه شکوهمند و غرورانگیز است اجرای عدالت و صیانت از زندگی و حق زیستن برای هر موجودی. در این نگاه عدالت نه انتقام است و نه ابزار قدرت، عدالت پاسداری از زندگی و حق زیستن است. و چه تلخ و دردناک است که در گوشه ای دیگر از دنیا و در کشور ستم زده ما ایران جان انسان تا به این حد بی مقدار و حق زیستن این چنین بی دفاع است.

تفاوت عملی میان نظامی که برای یک گرگ دادرسی متین و مبتنی بر شواهد می طلبد و نظامی که انسان را بر پایه اعترافات مشکوک و در زیر شکنجه محکوم و اعدام می کند. نظامی که مدافع و حافظ زندگی است و نظامی که پیام آور مرگ و نیستی است. قانونی که ابزار قدرت و وسیله رعب و وحشت است و قانونی که مستقل از قدرت و مدافع زیستن و آرامش در جامعه است. دادگاهی که به واقع عدالت خانه است و بی دادگاهی که کشتارگاه عدالت و نابودکننده زندگی است. قاضیانی که مدافع عدالت و حق زیستن و پاسدارنده زندگی و کرامت انسانی هستند در مقابل قاضیان خودفروخته ای که ابزار قدرت و صادرکننده احکام ظالمانه اعدام بر اساس رای و نظر دستگاه سرکوب هستند.

