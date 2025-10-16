ویژه خبرنامه گویا

محمد نصرالله چاق و چله‌ترین فرزند حسن نصرالله گفته است که پدرم به ایرانیان درس انسانیت و آزادگی آموخت. البته منظور ایشان مقامات نظام است، برای اینکه مردم ایران رابطه‌ای با آن مرحوم نداشتند. این گفته فرزند نصرالله نشان می‌دهد که آن مرحوم جداً آدم پرکاری بوده است. تصور کنید شخصی روزها در سوراخی تنگ و تاریک به خرید و فروش انبوه مواد مخدر و سر و کله زدن با کارتل های آمریکای لاتین بپردازد و همزمان درآمدهای روزانه قمارخانه‌های حزب الله در کشورهای غربی را حسابرسی کرده و مو را از ماست بکشد و شب ها سرداران سپاه و مقامات عالی نظام را تدریس خصوصی کرده و به آنها درس انسانیت و آزادگی بدهد. نتیجه تدریس خصوصی او نشان می‌دهد که علیرغم مشغله زیاد، معلم بسیار خوبی هم بوده است.

انسانیتی که او به سرداران سپاه آموخته است، خود را در قتل عام سال ۹۸، سرکوب‌های سال ۱۴۰۱ و اعدام‌های دنباله‌دار نشان داد.

امام در بهشت زهرا گفت که ما شما را به مقام انسانیت می‌رسانیم و اکنون شاهد آن هستیم که حسن نصرالله، مقامات عالی نظام جمهوری اسلامی را به مقام انسانیت رسانید. در همین رابطه عباس کعبی نایب رئیس مجلس خبرگان پیشنهاد کرد، چون جایزه نوبل از آرمان اصلی خود منحرف شده است، ما جایزه شهید حسن نصرالله را تاسیس کنیم. بسیار ایده پسندیده‌ای است، حیف که بزرگانی مانند مرحوم خلخالی و مرحوم رئیسی و بسیاری دیگر از آدمکشان نظام مقدس که مستحق این جایزه بودند، از دنیا رفتند . نظر به اینکه ما در نظام مقدس اسلامی از نظر تعداد آدم کشان کم و کسری نداریم، انتخاب بهترین آدمکش سال، کار بسیار سختی بوده و ممکن است که خدای ناکرده، حقی ناحق شود.

برای اینکه عدالت اسلامی رعایت شود، باید همه کسانی که کارشان گرفتن جان آدمیان است، نامزد گرفتن جایزه شوند. مثلاً قضات شریف قوه قضاییه که اگر روزی حکم اعدام ندهند روز کسالت باری برای آنها خواهد بود، باید در کانون توجه داوران باشند. برای رقابت با نوبل نباید از قاتلین سریالی در کشورهای مختلف نیز غافل شد.

آیت الله مکارم و کار علمی

آیت الله مکارم شیرازی گفته است که در سن ۹۰ سالگی هنوز به کار علمی خود ادامه می‌دهد و در جلسات حوزه شرکت می‌کند.

آیت الله استفاده از هوش مصنوعی را برای گسترش آموزش حوزوی لازم دانسته است. واقعیت این است که فقه پویای ما آنچنان پیچیده است که برای درک آن نیاز به استفاده از هوش مصنوعی مخصوصاً در مقولاتی مانند طهارت و انواع غسل‌ها داریم. همانطور که می‌دانید حضرت آیت الله از نظر حرام کردن در تمام تاریخ تشیع حرف اول را می‌زند، یعنی هر چیزی را که سبب کوچکترین لذت و شعفی شود، حرام می‌کند. هوش مصنوعی می‌تواند به آیت الله کمک کند تا موارد معدودی که از چشم ایشان پنهان مانده و نتوانسته آنها را حرام کند، برای ایشان پیدا کند.

مهرماه ۱۴۰۴