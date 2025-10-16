Thursday, Oct 16, 2025

صفحه نخست » تفاوت جنگ هشت‌ساله با نبرد دوازده‌روزه: نقش ارتش و نتایج دو تجربه، یدالله کریمی‌پور

karimpour.jpgجنگ تحمیلی عراق علیه ایران، هشت سال به‌ درازا کشید. نبرد دوازده‌روزه اخیر میان ائتلاف اسرائیل-آمریکا با ایران، اما تنها کمتر از دو هفته دوام آورد. هر دو جنگ در مقیاس زمانی و ژئوپلیتیک متفاوت بودند، اما مقایسه‌ی نتایج و نقش نیروهای نظامی در آن‌ها، نکات مهمی را روشن می‌کند.

در باره‌ی جنگ اول، سه گزاره صادق است:

۱. ایران در پایان شکست نخورد؛ نتیجه، نوعی بن‌بست نظامی و سیاسی بود -- نه پیروزی مطلق، نه شکست قطعی.
۲. فرماندهی مؤثر جنگ، به‌ویژه در هوا، دریا و حتی زمین، عمدتاً بر دوش بقایای ارتش منسجم پهلوی بود؛ همان ساختاری که با وجود تصفیه‌ها و فشارهای سیاسی، توانست کشور را در برابر تهاجم گسترده حفظ کند.
۳. ارتش طی این هشت سال، مسئولیت ذاتی خود در دفاع از مرزها و تمامیت ارضی را با کمترین امکانات و بیشترین هزینه انجام داد.

اما نتیجه‌ی نبرد دوازده‌روزه چه بود؟
چرا با نخستین پیشنهاد آتش‌بس، بلافاصله موافقت شد؟
پاسخ هر چه باشد، یک نکته روشن است:
ایران در این نبرد، با وجود توان موشکی و شبکه متحدان منطقه‌ای، به سرعت در موضع دفاعی و پدافندی قرار گرفت.

سه تغییر بنیادین نسبت به جنگ هشت‌ساله رخ داده و هنوز پابرجاست:

۱. ارتش از تصمیم‌سازی دفاعی اصلی کنار گذاشته شده است.
نقش آن در ساختار فرماندهی کلان، بیش از هر زمان دیگر حاشیه‌ای شده؛ در حالی که نیروی نظامی مؤثر، باید محور عقلانیت و حرفه‌گرایی دفاعی باشد، نه صرفاً تابع تصمیمات سیاسی یا ایدئولوژیک.

۲. فاصله تکنولوژیک و آموزشی ارتش ایران با ارتش‌های منطقه افزایش یافته است.

۳. تمرکز دفاع ملی از ارتش به نیروهای موازی منتقل شده است.

این جابه‌جایی اگرچه در ظاهر به‌نام "عمق استراتژیک منطقه‌ای" توجیه می‌شود، اما در عمل موجب تضعیف قدرت دفاع کلاسیک ایران شده است. کشوری که نیروی منظم و حرفه‌ای‌اش در حاشیه است، در لحظه‌ی بحران، ابزار بازدارندگی واقعی ندارد.

در پایان، تفاوت اصلی دو جنگ را باید در ماهیت فرماندهی و منطق تصمیم‌گیری دانست:
در دهه‌ی شصت، ارتش ایران با تکیه بر انضباط و منافع ملی، کشور را حفظ کرد؛ در دهه‌ی کنونی، غیبت همان عقلانیت نظامی موجب شد که تصمیم به آتش‌بس، نه فقط از موضع قدرت، بلکه تا حدودی از سر اجبار گرفته شود.

> جنگ هشت‌ساله، دفاع از بقا بود؛
نبرد دوازده‌روزه، هشدار درباره‌ی فرسایش بازدارندگی است.
بر ایران، سرنوشت و ته نوشتش تمرکز کنیم

مطلب قبلی...
noghrekar.jpg
به یادِ روشنفکران سیاسی تاثیر گذار (بخش دوم)، مسعود نقره کار
مطلب بعدی...
etebari22.jpg
رژیم و اپوزیسیون در بن‌بست استراتژیکِ انتظار، دیوید اعتباری

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar15.jpg
سام اصغری با عکس‌های جدیدش در حمام سوژه فضای مجازی شد
one15.jpg
تصاویری از خالق درگذشته دایی جان ناپلئون
daily15.jpg
حضور زینب سلیمانی در مراسم تشییع بازیگر حکومتی محمد کاسبی
oholic15.jpg
چربی دور شکم را با این خوراکی های دم دستی از بین ببرید
goftar11-1.jpg
چرا بعد از غذا خوردن میل به شیرینی داریم؟
daily20.jpg
تصاویر قدیمی از عراق قبل از صدام
goftar14-1.jpg
درآمد برنامه «زن روز» با اجرای مهناز افشار چقدر است؟
daily14.jpg
رؤیای الویس پریسلی بودن، در دل دو رقیب ایرانی

از سایت های دیگر

راه اندازی بیزنس و امور اقامتی در امارات متحد عربی
رابطه جنسی «عجیب» مورچه دیوانه
ایران در آستانه انقلابی مانند انقلاب ۱۹۷۹ قرار دارد
کاریکاتور: علی من خودتم، نگو این حرف هارو!

پر بیننده ترین ها



oholic19.jpg
«با این ترفندهای زناشویی، به پای هم پیر شوید»
gooyatv4-1.jpg
سال ۱۳۸۳ وقتی علی پروین حجاب داشت!
one14.jpg
بازگرداندن بقایای جسد الی کوهن از سوریه به اسراییل؛ الی کوهن که بود
daily28.jpg
استفاده تبلیغاتی مامک جمشیدی خواهر پژمان جمشیدی از معروفیت برادرش برای کار در تورنتو
goftar22-3.jpg
چند اصل مُد و زیبایی که هر کسی باید بلد باشد
oholic13-1.jpg
ابزارهای جاسوسی باورنکردنی در دوران قدیم

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy