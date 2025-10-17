ایران وایر - خبرگزاری‌های ایران از احضار یک کارفرمای مرد به دادسرای شهر مشهد به‌دلیل «رفتار نامتعارف با یک کارگر زن» خبر داده‌اند.

اخیرا ویدیویی در صفحه مجازی یک واحد تولیدی منتشر شده که در آن کارفرمای این مجموعه دست یکی از کارگران زن را در طول زمانی که درباره او صحبت می‌کند در دست گرفته و در نهایت هم به‌عنوان « تقدیر از زحمات» او به دست کارگر زن بوسه می‌زند.

هم حامیان حکومت و هم بسیاری از کاربران دیگر از دو زاویه دید متفاوت نسبت به این رفتار واکنش نشان داده‌اند.

در پی انتشار ویدویی که در آن علیرضا نبی، کارآفرین، دست یکی از کارگران زن را به نشانه قدردانی می‌بوسد، دادستانی خراسان رضوی اعلام کرد که این تولیدکننده به اتهام «رفتار نامتعارف» به دادسرای مشهد احضار و علیه او پرونده قضایی تشکیل شده است. pic.twitter.com/CFTkTM2cy2 -- ايران اينترنشنال (@IranIntl) October 17, 2025

کاربران مذهبی حامی حکومت بر این باورند که این اقدام کارفرما «خلاف شان کارگر و شئون مذهبی و اسلامی» است و به ترویج بی‌بندباری در محیط کار می‌انجامد.

بسیاری از کاربران دیگر اما این رفتار را «مصداق بازار آزار در محیط کار» دانسته و نوشته‌اند کارفرمای مذکور نباید در طول زمانی که مشغول گفت‌وگو بود و حتی پس از آن بدون اجازه دست کارگر زن را لمس کرده یا به آن بوسه می‌زد.

«حسن همتی‌فر»، دادستان مشهد رفتار کارفرمای این واحد تولیدی را «نامتعارف» توصیف کرده و گفته است که او برای «ادای توضیح» به دادسرا احضار شده است.

این مقام قضایی مدعی شده است که برخورد قضایی با کارفرما در راستای «مطالبه جمع کثیری از زنان» صورت گرفته است.

به گفته دادستان مشهد «این قبیل رفتارها علاوه بر جنبه‌های غیراخلاقی، از نظر قانونی نیز واجد وصف مجرمانه است و به همین منظور، موضوع در دستور بررسی دقیق قضایی قرار گرفته است.»

در حالی‌که رسانه‌های دولتی هویت کارفرما را عنوان نکردند، کانال‌های محلی اعلام کردند که کارفرمای مورد اشاره، «علیرضا نبی»، مالک شرکت «زیتون آرشیا» است.

بسیاری از زنان از ترس از دادن شغل یا از ترس انتقام، آزار و اذیتی که در محل کار خود می‌بینند را، گزارش نمی‌کنند.