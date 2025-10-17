Friday, Oct 17, 2025

صفحه نخست » احضار یک کارفرما به‌دلیل بوسیدن دست یک کارگر زن

boos.jpgایران وایر - خبرگزاری‌های ایران از احضار یک کارفرمای مرد به دادسرای شهر مشهد به‌دلیل «رفتار نامتعارف با یک کارگر زن» خبر داده‌اند.

اخیرا ویدیویی در صفحه مجازی یک واحد تولیدی منتشر شده که در آن کارفرمای این مجموعه دست یکی از کارگران زن را در طول زمانی که درباره او صحبت می‌کند در دست گرفته و در نهایت هم به‌عنوان « تقدیر از زحمات» او به دست کارگر زن بوسه می‌زند.

هم حامیان حکومت و هم بسیاری از کاربران دیگر از دو زاویه دید متفاوت نسبت به این رفتار واکنش نشان داده‌اند.

کاربران مذهبی حامی حکومت بر این باورند که این اقدام کارفرما «خلاف شان کارگر و شئون مذهبی و اسلامی» است و به ترویج بی‌بندباری در محیط کار می‌انجامد.

بسیاری از کاربران دیگر اما این رفتار را «مصداق بازار آزار در محیط کار» دانسته و نوشته‌اند کارفرمای مذکور نباید در طول زمانی که مشغول گفت‌وگو بود و حتی پس از آن بدون اجازه دست کارگر زن را لمس کرده یا به آن بوسه می‌زد.

«حسن همتی‌فر»، دادستان مشهد رفتار کارفرمای این واحد تولیدی را «نامتعارف» توصیف کرده و گفته است که او برای «ادای توضیح» به دادسرا احضار شده است.

این مقام قضایی مدعی شده است که برخورد قضایی با کارفرما در راستای «مطالبه جمع کثیری از زنان» صورت گرفته است.

به گفته دادستان مشهد «این قبیل رفتارها علاوه بر جنبه‌های غیراخلاقی، از نظر قانونی نیز واجد وصف مجرمانه است و به همین منظور، موضوع در دستور بررسی دقیق قضایی قرار گرفته است.»

در حالی‌که رسانه‌های دولتی هویت کارفرما را عنوان نکردند، کانال‌های محلی اعلام کردند که کارفرمای مورد اشاره، «علیرضا نبی»، مالک شرکت «زیتون آرشیا» است.

بسیاری از زنان از ترس از دادن شغل یا از ترس انتقام، آزار و اذیتی که در محل کار خود می‌بینند را، گزارش نمی‌کنند.

مطلب قبلی...
formerPMS.jpg
وزیران سابق امور خارجه رو در روی هم؛ صالحی طرف روس‌ها را گرفت
مطلب بعدی...
yeksoal.jpg
یک سوال داشتم؟

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar17.jpg
تصاویر متفاوتی که ریحانه پارسا منتشر کرد
daily16-2.jpg
روی تابوت ناصر تقوایی دقیقا" چه نوشته شده بود
one17.jpg
چهره‌های سیاسی، ورزشی و هنری در مراسم ختم مادر مداح شناخته شده
oholic17.jpg
سوپراستاری که خوشگذرانی او را نابود کرد
daily17.jpg
شهرنوش پارسی پور همسر اول ناصر تقوایی
goftar23-2.jpg
تازه ترین تصاویر سید کریم و شهناز تهرانی در لندن
goftar16.jpg
حضور علی دایی برای ضیافت روز ملی اسپانیا در اقامتگاه سفیر
daily16-1.jpg
درباره علی تقوایی تنها فرزند ناصر تقوایی و شهرنوش پارسی پور چه میدانیم

از سایت های دیگر

زبان بدن و رمزگشایی عشق در نگاه اول
برای دور کردن خطر سکته مغزی چقدر و با چه سرعتی راه برویم؟
دسری که خطر ابتلا به زوال عقل را کاهش می‌دهد
تولید و ارسال این موشک‌های جمهوری اسلامی جزیی از نخستین فاز جنگ جهانی سوم است

پر بیننده ترین ها



oholic23-1.jpg
احمقانه‌ترین دلیل‌های دنیا برای طلاق
one16.jpg
عزیزالسلطان ملیجک محبوب ناصرالدین شاه
daily6-1.jpg
«سکسی‌ترین» ستاره سینمای نوین پیش از انقلاب، که در انزوا
goftar15-1.jpg
تصاویری از مونا مهرجویی دختر زنده یاد داریوش مهرجویی
newso.jpg
۹ چیز که مانع ۹ چیز دیگر است
onb.jpg
فرح دیبا و چند عکس متفاوت به مناسبت زادروزش

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy