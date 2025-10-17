Friday, Oct 17, 2025

صفحه نخست » پیشنهاد غیرمنتظره کرملین به واشنگتن: تونل پوتین‌ــ‌ترامپ

اسپوتنیک - کریل دمیتریف، رئیس صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه، از چشم‌انداز ساخت تونلی در تنگه برینگ که روسیه و آلاسکا را به هم متصل می‌کند، خبر داد. وی گفت: به لطف فناوری‌های مدرن شرکت بورینگ، این تونل می‌تواند به تونل پوتین-ترامپ تبدیل شود و اوراسیا و آمریکا را با هزینه‌ای کمتر از ۸ میلیارد دلار به هم متصل کند. او خاطرنشان کرد که این تونل می‌تواند در کمتر از هشت سال تکمیل شود و فناوری پیشرفته‌ای را به نمایش بگذارد.

maplarge.jpg«تونل پوتین‌ــ‌ترامپ»

کانال گاراژ ــ مهدی تدینی

فرستادۀ پوتین پیشنهاد داده «تونل پوتین-ترامپ» برای اتصال روسیه و آمریکا ساخته بشه

فرستادۀ پوتین پیشنهاد کرده روسیه و آمریکا یک تونل ریلی زیر تنگه برینگ (غربی‌ترین نقطۀ آلاسکا) بسازند تا دو کشور به هم متصل شوند، و از این طریق هم زمینه‌ساز اکتشاف مشترک منابع طبیعی شود و هم «نماد وحدت» باشد. این مسیر ریلی و باربری ۱۱۲ کیلومتر خواهد بود و ظرف کمتر از هشت سال ساخته می‌شود.

طرف روس همچنین پیشنهاد داده یک شرکت متعلق به ایلان ماسک این تونل رو بسازده. این ایده در حالی مطرح می‌شه که پوتین و ترامپ به زودی همدیگه رو می‌بینند.

