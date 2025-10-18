حکایت بازگشت آمران؛ قدرتی که از بیرون شکست و به درون تاخت!



آورده‌اند در روزگاری نه چندان دور، هنگامی که جهان بر اهل قدرت تنگ آمد و درهای دیپلماسی یکی پس از دیگری بسته شد، سلطان ملک در اندیشه فرو رفت که چه کند تا از این تنگنا برهد.

مشاورانش گفتند: «با جهانیان مدارا کن و زبان خرد بگشا.»

اما وزیر دیگر گفت: «نه، مردمان خود را بفشار تا ضعف بیرون را در درون جبران کنیم؛ چرا که اگر ما در جهان شکست خورده‌ایم، دست‌کم باید در خانه فاتح نماییم.»

و چنین شد که فرمانی صادر گشت از اهل دولت که:

«اتاقی بسازید به نام اتاق وضعیت عفاف و حجاب، و هشتاد هزار آمر را برانگیزید تا از هر کوی و برزن مراقبت کنند؛ مبادا مویی از زنی سر برآورد و ایمان حکومت بلرزد.»

در شهر غوغا افتاد.

بازارها در بیم، دکان‌ها در اضطراب، و لبخند در چهره‌ها نایاب شد.

دختران با هراس گام می‌زدند، مادران فرزندان را به خانه می‌خواندند، و مأموران در کوچه‌ها چون سایه‌های سنگین شب می‌لغزیدند.



پیری از اهل دانش گفت:

«ای قوم، مگر موی زن شمشیر دشمن است که از آن چنین هراس دارید؟»

جوانی پاسخ داد:

«نه، اما حکومت چون در میدان خرد و عدالت شکست خورده، در میدان روسری شمشیر می‌زند.»



و راست گفت، چرا که هرگاه سلطنت در جهان تنگنا یابد، بر مردم خود تازیانه می‌زند تا اقتدار رفته را در درد خلق بجوید.

در انزوا، دشمن را در آیینه خانه می‌بیند و از موی بی‌گناه انتقام دیپلماسی می‌گیرد.



در همان روزها مردی از اهل سیاست، که باهنر نام داشت، گفت:

«قانون حجاب دیگر لازم‌الاجرا نیست؛ شورای امنیت ملی آن را متوقف کرده است.»

خلق شاد شدند و گفتند: «شاید صبح عقل دمیده است.»