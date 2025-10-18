توانا - این روزها در اینستاگرام شاهد انتشار گسترده‌ کلیپ‌ها و محتوای تبلیغاتی هدف‌دار از سوی برخی صفحات پر‌دنبال‌کننده هستیم؛ صفحاتی که به‌اصطلاح «بلاگرهای اینستاگرامی» نامیده می‌شوند، اما فعالیت آن‌ها بیش از آن‌که شخصی باشد، رنگ و بوی سفارشی و سازمان‌یافته دارد.



صفحاتی که اغلب فعالیت و محتوای تولیدی‌ آنها برخلاف ارزش‌های جمهوری اسلامی است ولی در بزنگاه‌های خاص، تبدیل به تریبون تبلیغاتی برای نهادهای امنیتی می‌شوند.

نهادهای امنیتی با بلاگرهای اینستاگرامی و کلیپ‌های سفارشی وارد میدان می‌شوند

در اغلب این نوع کلیپ‌های سفارشی، شاهد ترویج تبلیغات حکومتی- امنیتی هستیم که توهین مستقیم به ارزش‌های انسانی و شعور مردم است.



تاکتیک‌های جدید ارتش سایبری در کنترل فضای مجازی و استفاده از این‌گونه افراد برای جهت‌دهی سیاست‌های حکومتی به روشنی برای بسیاری از افراد جامعه ثابت شده است.



به قول یکی از کاربران، این تاکتیک‌های نخ‌نما و پوسیده نه تنها باعث فریب نسل امروز نمیشه بلکه بیشتر، عمق فاصله خودشون رو با جامعه فریاد می‌‌زنند.



یادآوری جمله‌ای معروف از «سعید حجاریان» در سال‌های گذشته بی‌ارتباط با وضعیت امروز نیست که گفته بود:

"حرفمان را از زبان سلبریتی‌ها بزنیم"

دقیقا گویای این داستان است که نهادهای امنیتی همیشه از طریق اکانت‌های سایبری و ناامن وارد نمی‌شوند، گاهی با سوءاستفاده از صفحات پربیننده و با اعمال تهدید و زیر فشار گذاشتن صاحبان این صفحات، سیاست‌های خود را پیش می‌برند.



