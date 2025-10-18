محسن هاشمی، فرزند آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی خطاب به سرلشکر یحیی رحیم صفوی گفت: معمولاَ محل و شیوه شهادت را دشمن انتخاب می‌کند و در استخر هم می توان شهید شد.

به گزارش ایسنا، در واکنش محسن هاشمی به اظهارات رحیم صفوی آمده است: انتشار مصاحبه جنابعالی در حاشیه تشییع جنازه مرحوم افشار، که بنده نیز توفیق حضور داشتم موجب آزردگی علاقمندان آیت الله هاشمی رفسنجانی گردیده است و آن را کنایه به شیوه رحلت ایشان و حتی مرحوم افشار می‌دانند.

وی در بخشی از واکنش خود به اظهارات صفوی یادآورشد: همانگونه که مستحضرید، آیت الله هاشمی رفسنجانی که روستایی زاده‌ای از دل کویر بود، به آب و آبادانی ایران عشق می ورزید و عمر خویش را صرف تحقق این هدف و تامین رفاه و امنیت و صلح برای ایرانیان کرد.گرچه پس از دوران ایشان، سیاستهای دیگری حاکم شد و بسیاری از دغدغه های ایشان در اولویت دیگران قرار نگرفت و امروز ایران عزیز با چالش‌هایی نظیر خشکسالی، فقر، جنگ و ... تهدید می شود.

سرلشکر رحیم صفوی مشاور فرماندهی کل قوا:



دوست ندارم مرگم در رخت خواب یا استخر باشد :))))

دوست دارم همچون حاج قاسم و سیدحسن شهید بشوم pic.twitter.com/A6lUEuUyeN -- آقای چایی (@aghaye_chaei) October 17, 2025

فرزند ارشد آیت الله هاشمی رفسنجانی همچنین مدعی شد: خود خوب می‌دانید، نتیجه بررسی چگونگی رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی علی‌رغم رسیدگی در شورای امنیت نتوانست استحکام لازم را پیدا و خانواده و حتی رئیس جمهور وقت را راضی نماید و هم‌چنان در ابهام می‌باشد.ولی بدانید خانواده هاشمی و مردم، سرفرازانه به چگونگی زندگی و فوت پدر افتخار می کنند. همچنین در آموزه‌های دینی شهادت امری باطنی و براساس نیات شهید است.

وی خاطرنشان کرد: اگرچه بهتر می دانید که معمولاَ محل و شیوه شهادت را دشمن انتخاب می کند و در استخر هم می توان شهید شد، همانگونه که غواصان، در جنگ تحمیلی در اروند شهید شدند.

گفتنی است سرلشکر یحیی رحیم صفوی دستیار و مشاور عالی فرماندهی کل قوا در حاشیه مراسم تشییع پیکر سردار علیرضا افشار گفت: «امیدوارم که ماها بتوانیم قدر این شهدا را بدانیم. امیدوار هستیم که خداوند مرگ ما را هم یک مرگ خوب قرار بدهد. من خودم دلم نمی‌خواهد در رختخواب و در استخر و این چیزها بمیرم؛ از خدا می‌خواهیم یک شهادت خیلی خوب و آنی مثل حاج قاسم سلیمانی مثل سیدحسن نصرالله مثل این شهدای اخیر سردار رشید، محمد باقری داشته باشیم.»