‌گلاب آدینه، بازیگر مشهور سینما و تلویزیون ایران در واکنش به تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» و «فعال شدن۸۰ هزار نیروی آمر به معروف» می‌گوید: «به جان انداختن مردم دستاوردی نخواهد داشت.»

‌گلاب آدینه، بازیگر مشهور سینما و تلویزیون ایران در واکنش به تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» و «فعال شدن۸۰ هزار نیروی آمر به معروف» می‌گوید: «به جان انداختن مردم دستاوردی نخواهد داشت.»https://t.co/k0lOSk1aqo pic.twitter.com/Ugl3J3Uk1B -- BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) October 17, 2025