Saturday, Oct 18, 2025

صفحه نخست » واکنش گلاب آدینه به طرح به‌کارگیری ۸۰ هزار آمر به معروف

‌گلاب آدینه، بازیگر مشهور سینما و تلویزیون ایران در واکنش به تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» و «فعال شدن۸۰ هزار نیروی آمر به معروف» می‌گوید: «به جان انداختن مردم دستاوردی نخواهد داشت.»

مطلب قبلی...
akhoond231.jpg
رقص سه آخوند در سی و سه پل
مطلب بعدی...
viber_image_2025-09-05_16-01-46-442.jpg
ویدیوی اختصاصی از لحظه شلیک به یک شهروند در اصفهان

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


daily.jpg
بستری شدن نماد سکس سینمای فرانسه در بیمارستان
goftar18.jpg
مدل ایرانی مهمان فشن شو ویکتوریا سیکرت
goftar18-1.jpg
فروش لباس معروف ابریشم فرح پهلوی برای ۸۸۰۰ دلار در آلمان؟
one17.jpg
چند عکس زیرخاکی از دوران جوانی محمود احمدی نژاد
daily19-1.jpg
لیلا بهاران بازیگر فیلم "آرامش در حضور دیگران" ناصر تقوایی
goftar17.jpg
تصاویر متفاوتی که ریحانه پارسا منتشر کرد
daily17.jpg
شهرنوش پارسی پور همسر اول ناصر تقوایی
one17.jpg
چهره‌های سیاسی، ورزشی و هنری در مراسم ختم مادر مداح شناخته شده

از سایت های دیگر

لباس جنجالی جنیفر لوپز، افتتاح بوتیک میلان تا برندی جهانی
خودپذیری جنسی؛ «افراد محترم» هم تمایلات جنسی شدید دارند
کاریکاتور هفته: آنچه برای آقا اهمیت دارد و آنچه ندارد
تیم مشاوران ساخت و خرید خانه در کانادا

پر بیننده ترین ها



gtv.jpg
اسرار ژنتیکی پنج هزار سال اخیر مردم ایران برملا شد
one20-1.jpg
اتریشی های مشهوری که کشورشان را ترک کردند
daily16.jpg
شایعاتی درباره پدر و پسر بودن جاستین ترودو و فیدل کاسترو
goftar16-1.jpg
هانی رامبد مربی ایرانی الاصل هادی چوپان و قهرمانان مستر المپیا کیست؟
one16.jpg
عزیزالسلطان ملیجک محبوب ناصرالدین شاه
daily6-1.jpg
«سکسی‌ترین» ستاره سینمای نوین پیش از انقلاب، که در انزوا

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy