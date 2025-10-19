انتشار فیلم از اشرافیت و تجمل در جشن عروسی دختر علی شمخانی
ایندیپندنت فارسی - درحالیکه از یک طرف مقامات در ایران بهویژه رهبر جمهوری اسلامی همواره مردم را به سادهزیستی و دوری از اشرافیت دعوت میکنند و از طرفی دیگر مردم با مشکلات معیشتی، فقر، گرانی و تورم روبهرو هستند، انتشار تصاویری از برگزاری جشن عروسی مجلل و چند صد میلیونی دختر علی شمخانی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی در شبکههای اجتماعی مورد انتقاد شدید کاربران قرار گرفته است.
این مراسم در اواخر فروردین ماه ۱۴۰۳ در «هتل اسپیناس پالاس» تهران برگزار شد.
فیلم عروسی دختر علی شمخانی به دستم رسیده. شما هم ببینید. گشت ارشاد و بیکاری و فقر مال مردمه، مراسم میلیاردی با پول ملت هم مال اینا. pic.twitter.com/El7emXKkPh-- Cameron Behzadi (@CameronBehzadi) October 18, 2025
هتلی که براساس گزارشها، برگزاری یک شب مراسم عروسی در آن در فروردینماه ۱۴۰۳ شبی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برآورد میشود. کاربران شبکههای اجتماعی در انتقاد به این مراسم مجلل و اشرافی، به تحریمهای گسترده، مشکلات اقتصادی و ناتوانی بسیاری از جوانان در ازدواج بهدلیل گرانی و بیکاری اشاره کردند.
شمخانی چه پاسخی دارد؟ دختر سینهبازش در جمع عمومی