انتشار فیلم از اشرافیت و تجمل در جشن عروسی دختر علی شمخانی

ایندیپندنت فارسی - درحالی‌که از یک طرف مقامات در ایران به‌ویژه رهبر جمهوری اسلامی همواره مردم را به ساده‌زیستی و دوری از اشرافیت دعوت می‌کنند و از طرفی دیگر مردم با مشکلات معیشتی، فقر، گرانی و تورم روبه‌رو هستند، انتشار تصاویری از برگزاری جشن عروسی مجلل و چند صد میلیونی دختر علی شمخانی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی مورد انتقاد شدید کاربران قرار گرفته است.

5555.jpg
این مراسم در اواخر فروردین ماه ۱۴۰۳ در «هتل اسپیناس پالاس» تهران برگزار شد.

هتلی که براساس گزارش‌ها، برگزاری یک شب مراسم عروسی در آن در فروردین‌ماه ۱۴۰۳ شبی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برآورد می‌شود. کاربران شبکه‌های اجتماعی در انتقاد به این مراسم مجلل و اشرافی، به تحریم‌های گسترده، مشکلات اقتصادی و ناتوانی بسیاری از جوانان در ازدواج به‌دلیل گرانی و بیکاری اشاره کردند.

sv22.jpg
شمخانی چه پاسخی دارد؟ دختر سینه‌بازش در جمع عمومی

