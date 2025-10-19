ایندیپندنت فارسی - کاملیا سجادیان، مادر دادخواه محمدحسن ترکمان، در واکنش به انتشار ویدئوی عروسی دختر علی شمخانی، مشاور علی خامنه‌ای، با انتقاد از کسانی که مدعی ساده‌زیستی مقام‌های جمهوری اسلامی هستند، نوشت: «این چند روز معنای ساده‌زیستی را هم فهمیدیم!

مسئولان و افرادی که مدعی ساده‌زیستی‌اند، منبع اصلی دزدی، دغل‌بازی و دروغ‌گویی‌اند. همان‌هایی که با هزار ریش و پشم و مهر داغ‌کرده بر پیشانی‌شان، ریشه‌ی مردم را خشکانده‌اند و دو دستی در حال خوردن و چاپیدن اموال مردم و مملکت‌اند.»



مادر دادخواه محمدحسن ترکمان با تاکید بر اینکه «دین و مذهب فقط پوششی است برای پنهان کردن چهره‌های منحوس بعضی از آقایان»، اضافه کرد: «عروس و دامادهای ما، فرزندان آسمان‌اند و عروس آن‌ها، فرزند زر و زور و تزویر و فساد. عروس ما کشته‌ آزادی و روشنایی است، عروس آن‌ها غرق در سیاهی و تباهی.»



کاملیا سجادیان با گرامی داشت یاد همه قربانیان جمهوری اسلامی نوشت: «ماهیت کثیف این حاکمیت هر روز بیش از پیش آشکار می‌شود، پس جایی برای سکوت وجود ندارد. هستیم کنار هم تا طلوع آفتاب روشنایی و حقیقت.»



انتشار ویدئوی عروسی دختر علی شمخانی با واکنش‌های بسیاری در شبکه‌های اجتماعی همراه بوده است. کاربران شبکه‌های اجتماعی در انتقاد به این مراسم مجلل و اشرافی، به تحریم‌های گسترده، مشکلات اقتصادی و ناتوانی بسیاری از جوانان در ازدواج به‌دلیل گرانی و بیکاری اشاره کردند.