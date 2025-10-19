Sunday, Oct 19, 2025

صفحه نخست » واکنش یکی از مادران دادخواه به عروسی دختر شمخانی

viber_image_2025-09-05_16-01-46-442.jpgایندیپندنت فارسی - کاملیا سجادیان، مادر دادخواه محمدحسن ترکمان، در واکنش به انتشار ویدئوی عروسی دختر علی شمخانی، مشاور علی خامنه‌ای، با انتقاد از کسانی که مدعی ساده‌زیستی مقام‌های جمهوری اسلامی هستند، نوشت: «این چند روز معنای ساده‌زیستی را هم فهمیدیم!

مسئولان و افرادی که مدعی ساده‌زیستی‌اند، منبع اصلی دزدی، دغل‌بازی و دروغ‌گویی‌اند. همان‌هایی که با هزار ریش و پشم و مهر داغ‌کرده بر پیشانی‌شان، ریشه‌ی مردم را خشکانده‌اند و دو دستی در حال خوردن و چاپیدن اموال مردم و مملکت‌اند.»

مادر دادخواه محمدحسن ترکمان با تاکید بر اینکه «دین و مذهب فقط پوششی است برای پنهان کردن چهره‌های منحوس بعضی از آقایان»، اضافه کرد: «عروس و دامادهای ما، فرزندان آسمان‌اند و عروس آن‌ها، فرزند زر و زور و تزویر و فساد. عروس ما کشته‌ آزادی و روشنایی است، عروس آن‌ها غرق در سیاهی و تباهی.»


کاملیا سجادیان با گرامی داشت یاد همه قربانیان جمهوری اسلامی نوشت: «ماهیت کثیف این حاکمیت هر روز بیش از پیش آشکار می‌شود، پس جایی برای سکوت وجود ندارد. هستیم کنار هم تا طلوع آفتاب روشنایی و حقیقت.»


انتشار ویدئوی عروسی دختر علی شمخانی با واکنش‌های بسیاری در شبکه‌های اجتماعی همراه بوده است. کاربران شبکه‌های اجتماعی در انتقاد به این مراسم مجلل و اشرافی، به تحریم‌های گسترده، مشکلات اقتصادی و ناتوانی بسیاری از جوانان در ازدواج به‌دلیل گرانی و بیکاری اشاره کردند.

riyahee.jpg
حرکت کتایون ریاحی بعد از دیدن سعید پورصمیمی جنجالی شد
wedding22.jpg
فیلم مراسم عروسی دختر شمخانی جنجال آفرید

