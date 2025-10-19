Sunday, Oct 19, 2025

صفحه نخست » واکنش رسانه‌های داخلی به فیلم عروسی و گمانه‌زنی درباره علت انتشار ویدیو

ghb.jpgایران اینترنشنال - انتشار ویدیویی از مراسم عروسی دختر علی شمخانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی و عضو فعلی شورای دفاع جمهوری اسلامی، با واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی همراه شد و بسیاری از کاربران به زندگی دوگانه مقام‌های جمهوری اسلامی و ریاکاری آنها انتقاد کردند.

بخش بزرگی از منتقدان به این موضوع اشاره کردند که در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی از مردم می‌خواهند سختی‌های اقتصادی و مشکلات معیشتی ناشی از تحریم و سوءمدیریت و فساد اقتصادی موجود در ایران را تحمل کنند، خودشان زندگی مرفه و پرهزینه‌ دارند. این مراسم در فروردین ۱۴۰۳ و در هتل اسپیناس پالاس تهران، یکی از گران‌ترین هتل‌های کشور، برگزار شده است.

انتقاد از ریاکاری شمخانی

سبک برگزاری مراسم ازدواج دختر شمخانی توجه بسیاری از کاربران را به خود جلب کرد؛ از جمله صحنه‌ای که در آن شمخانی به عنوان پدر عروس، دست دخترش را گرفته و او را وارد سالن می‌کند.

این حرکت به باور بسیاری از کاربران یادآور سبک‌های مراسم ازدواج در کشورهای غربی است، در حالی که جمهوری اسلامی همواره در تبلیغات رسمی خود بر دوری از فرهنگ غربی و توجه به شعائر اسلامی تاکید می‌کند.

موضوع حجاب نیز از بحث‌برانگیزترین بخش‌های این مراسم بوده است. حضور زنانی بدون حجاب اجباری در برابر علی شمخانی و دامادش، در تضاد آشکار با سیاست‌های رسمی جمهوری اسلامی است.

کاربران از نظامی انتقاد کرده‌اند که همین نوع پوشش را برای شهروندان عادی تحمل نمی‌کند و در موارد متعدد، کافه‌ها، رستوران‌ها و تالارها را به دلیل‌ رعایت نکردن حجاب اجباری پلمب کرده است.

صفحه رسمی وزارت خارجه اسرائیل به فارسی در اینستاگرام، ضمن انتشار تصاویر مراسم عروسی دختر شمخانی نوشت: «پس گشت ارشاد و حجاب اجباری فقط برای مردم عادی ایرانه؟»

واکنش رسانه‌های داخلی به فیلم عروسی و گمانه‌زنی درباره علت انتشار ویدیو

خبرگزاری دانشجو، وابسته به سازمان بسیج، یکشنبه ۲۷ مهر با اشاره به انتشار تصاویر این مراسم عروسی نوشت: «اهمیت این موضوع باید برای چنین شخصیت‌هایی روشن باشد تا پرده حریم خصوصی خود را چنان حفظ کنند که چنین اتفاقات هولناکی در این سطح رقم نخورد.»

این رسانه افزود: «انتشار چنین ویدیویی حاوی اختلاط محرم و نامحرم و حضور او تبعات بدی می‌تواند داشته باشد.»

خبرگزاری دانشجو تاکید کرد برای مردم این سؤال پیش می‌آید که چطور مسئولین جمهوری اسلامی توانایی «حفظ محرم و نامحرمی» را در اطراف و حضور خود ندارند و سایرین را دعوت به حفظ حجاب می‌کنند و «شمخانی یا هر فرد دیگری در نظام باید پاسخگو باشد».

خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی هم یکشنبه با اشاره به انتشار ویدیوی عروسی دختر شمخانی نوشت برای کسانی که سوابق او را می‌دانند، عبارت سهل‌انگاری درباره پخش این فیلم عجیب به نظر می‌رسد.

این رسانه وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی افزود انتشار این ویدیو «لزوما خیرخواهانه» نیست و مسئولان نظام جمهوری اسلامی باید حواسشان به اعمال خود و اطرافیان‌شان باشد تا به دلیل رفتار آن‌ها برای نظام هزینه‌تراشی نشود.

یک کارشناس مسائل فنی که این ویدیو را بررسی کرده به ایران‌اینترنشنال گفت در نگاه اول متوجه می‌شویم که دوربین‌های موبایل دیگری در سالن عروسی در حال تصویربرداری هستند و در اواخر ویدیو هم زنی با موبایلی که به نظر در حال تصویربرداری است، به دوربین دست تکان می‌دهد. به گفته او، با این اوصاف با بررسی ساده‌ فوتج‌ها آن‌ها، به علاوه‌ ویدیوهای تصویربرداران رسمی مراسم، می‌توان کسی که این ویدیو منتشرشده را در دست داشته، به سادگی شناسایی کرد.

این منبع که نخواست نامش فاش شود افزود: «چنین شناسایی از لحظه‌ تصمیم نیروهای امنیتی نزدیک به شمخانی تا عملی شدن و حصول نتیجه چند ساعت بیشتر زمان نمی‌برد. با این اوصاف چرا کسی ریسک چنین چیزی را پذیرفته است؟ یادمان نرفته که مدعوین این مراسم آدم‌هایی بوده‌اند که حلقه‌های نزدیک به حاکمیت حضور آن‌ها را بی‌خطر می‌دانستند.»

حسام‌الدین آشنا، مشاور حسن روحانی در دوره ریاست جمهوری با اشاره به انتشار ویدیوی عروسی دختر شمخانی نوشت: «وقت افشاگری‌های کور نیست، حفاظت از تاب‌آوری ایران امروز در گروی حراست از همبستگی ملی حول رهبری است.»

فساد اقتصادی خانواده شمخانی

فساد اقتصادی خانواده شمخانی در سال‌های گذشته خبرساز شده و حتی در رسانه‌های داخل ایران هم به آن توجه نشان داده‌اند.

روزنامه آرمان ملی در گزارش سال گذشته خود درباره عروسی دختر شمخانی در همین زمینه نوشت سال ۱۳۹۸ شایعاتی درباره خانواده شمخانی مطرح شد، از جمله اینکه هزینه دانشگاه حسین شمخانی در لبنان ۱۰ هزار دلار است.

در این گزارش به اخبار دیگری اشاره شده بود که حاکی بودند موعود شمخانی و محمدهادی شمخانی، برادرزاده‌های علی شمخانی، در سفارت جمهوری اسلامی در روسیه و سازمان منطقه آزاد اروند مشغول به کارند.

