ایران اینترنشنال - انتشار ویدیویی از مراسم عروسی دختر علی شمخانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی و عضو فعلی شورای دفاع جمهوری اسلامی، با واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی همراه شد و بسیاری از کاربران به زندگی دوگانه مقام‌های جمهوری اسلامی و ریاکاری آنها انتقاد کردند.

بخش بزرگی از منتقدان به این موضوع اشاره کردند که در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی از مردم می‌خواهند سختی‌های اقتصادی و مشکلات معیشتی ناشی از تحریم و سوءمدیریت و فساد اقتصادی موجود در ایران را تحمل کنند، خودشان زندگی مرفه و پرهزینه‌ دارند. این مراسم در فروردین ۱۴۰۳ و در هتل اسپیناس پالاس تهران، یکی از گران‌ترین هتل‌های کشور، برگزار شده است.

انتقاد از ریاکاری شمخانی

سبک برگزاری مراسم ازدواج دختر شمخانی توجه بسیاری از کاربران را به خود جلب کرد؛ از جمله صحنه‌ای که در آن شمخانی به عنوان پدر عروس، دست دخترش را گرفته و او را وارد سالن می‌کند.

این حرکت به باور بسیاری از کاربران یادآور سبک‌های مراسم ازدواج در کشورهای غربی است، در حالی که جمهوری اسلامی همواره در تبلیغات رسمی خود بر دوری از فرهنگ غربی و توجه به شعائر اسلامی تاکید می‌کند.

موضوع حجاب نیز از بحث‌برانگیزترین بخش‌های این مراسم بوده است. حضور زنانی بدون حجاب اجباری در برابر علی شمخانی و دامادش، در تضاد آشکار با سیاست‌های رسمی جمهوری اسلامی است.

کاربران از نظامی انتقاد کرده‌اند که همین نوع پوشش را برای شهروندان عادی تحمل نمی‌کند و در موارد متعدد، کافه‌ها، رستوران‌ها و تالارها را به دلیل‌ رعایت نکردن حجاب اجباری پلمب کرده است.

صفحه رسمی وزارت خارجه اسرائیل به فارسی در اینستاگرام، ضمن انتشار تصاویر مراسم عروسی دختر شمخانی نوشت: «پس گشت ارشاد و حجاب اجباری فقط برای مردم عادی ایرانه؟»

واکنش رسانه‌های داخلی به فیلم عروسی و گمانه‌زنی درباره علت انتشار ویدیو

خبرگزاری دانشجو، وابسته به سازمان بسیج، یکشنبه ۲۷ مهر با اشاره به انتشار تصاویر این مراسم عروسی نوشت: «اهمیت این موضوع باید برای چنین شخصیت‌هایی روشن باشد تا پرده حریم خصوصی خود را چنان حفظ کنند که چنین اتفاقات هولناکی در این سطح رقم نخورد.»

این رسانه افزود: «انتشار چنین ویدیویی حاوی اختلاط محرم و نامحرم و حضور او تبعات بدی می‌تواند داشته باشد.»