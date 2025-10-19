Sunday, Oct 19, 2025

sv22.jpgعلی صاحب‌ الحواشی (تحلیلگر سیاسی اصلاح‌طلب در ایران)

متوجهم که این‌ بنیادگرایان به‌لحاظ اعتقادی نزد خود و بین خودهاشان "تمام‌شده"اند، اما این جسارتِ نابخرد شمخانی در پرده‌دری از بی‌اعتقادی‌اش به شریعت که قطعاً دامنِ نظام‌سیاسیِ متعلَق‌اش را نیز می‌‌گیرد، ورای حد تقریر است!

این‌که دختر او سروسینه بازِ "دکولته"، در جمعی که فیلم هم‌ می‌گیرند و فیلم‌ها امکان ندارد "خصوصی" بمانند، پس میلیون‌ها نامحرم خواهندش دید، حیرت‌آور است!

و این همه درحالیست که سه‌سال پیش‌ به‌خاطر حجاب اجباری صدها دختر و پسر جوان را کشتند، چندین تن را محاکمه و اعدام کردند، پرشماری را کور کردند و نزدیک صدهزارنفر را هم به زندان انداختند! آنگاه فیلم دختر بی‌حجاب و "دکولته"پوشِ شمخانی دست‌به‌دست می‌شود! گویا دیگر پروای نگه‌داشتنِ آن کم‌شمار متدین که برایشان مانده است را ندارند.

اما بسی مهم‌تر آنست که "زیِّ" مسلمانی دیگر پسندِ حضرات نیست، بجایش تَشَبُّه به کفار در پوشش و آرایش و اطوار بدل به "زیّ" مُترفانه‌شان شده است. این زوال هنجار مسلمانی، چنان‌که در حق جشن‌تولد دختر عراقچی هم گفتم، "اصل‌مطلب" است.

ایدئولوژی‌ که هنجارهایش نزد مومنانش مندرس شده باشد، تمام شده است!

