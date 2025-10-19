علی قلهکی درباره انتشار فیلم عروسی دختر شمخانی: علی‌رغم زشت بودن انتشار یک فیلم خصوصی مردم حق‌ دارند از عملکرد ۱۰ساله شمخانی در مدیریت دبیرخانه شعام، مدیریت وی در پرونده هسته‌ای، تشکیلات عظیم نفتیِ حسین شمخانی (فرزندش) و روایت وی از نحوه ترورش، بپرسند

درباره اقدام غیراخلاقیِ انتشار فیلم عروسی فرزند شمخانی

۱. انتشار فیلم خصوصی عروسی دختر شمخانی که فروردین ۱۴۰۳ در هتل اسپیناس پالاس برگزار شد، حتما اقدام غلط و زشتی بود. این فیلم اولین بار از یک کانال تلگرامی (با گرایش براندازی) در ساعت ۲۲:۴۸ شنبه (۲۶ مهر ۱۴۰۴) انتشار یافت که عصر امروز از خروجی این کانال حذف شد. (مستندات البته موجود است)

۲. حتما به عملکرد شمخانی در عمر ۱۰ساله مدیریت در دبیرخانه شعام، مدیریت وی در پرونده هسته‌ای، تشکیلات عظیم نفتیِ حسین شمخانی(فرزندش) و روایت وی از نحوه ترورش انتقادات جدی وارد است ولی این مسائل ابدا مجوزی برای انتشار تصاویر و فیلم‌های خصوصی هیچ کسی نیست.

۳.پس از انتشار خبر عروسی دخترِ علی شمخانی در هتل مجلل اسپیناس پالاس (فروردین ۱۴۰۳)، شنیده های من نشان می‌دهد که گوشی‌های حُضارِ در مراسم جمع آوری شده بود؛ ثبتِ این فیلم حتما از حلقه‌ی بسیار نزدیک به خانواده، آشنایان و یا فیلمبردار_عکاس تخصصی مراسم بوده که با یک بررسیِ معمولی، جزییات قابل کشف است.

۴.مصاحبه‌های پیاپیِ شمخانی در برنامه‌های پساجنگِ ۱۲ روزه، علتِ فرعیِ حاشیه‌های این روزهاست. افکار عمومی از خود می‌پرسد در جنگی که اکثر اهدافِ خاص اسرائیل مورد اصابتِ دقیق قرار گرفتند، فردی که مسئولیت خاصی _ به نسبت سایر سرلشکرهای ترور شده_ نداشته، چگونه از چنین انفجاری جان سالم به در برده‌، فرزندانش شرکتِ عظیمِ نفت‌بَری دارند و احتمالا همین تشکیلات از ذیل تحریم‌های گسترده علیه ایران شکل گرفته و رشد کرده است!

۵. تصاویر و اتفاقات داخل خانواده‌ها جز مسائل خصوصی هر خانواده‌ای است و شخصی_ چه مسئول باشد و چه نباشد_ ولی سبک زندگی یک مسئول آنهم فردی که در حال حاضر و گذشته از رهبر انقلاب حکم دارد و زمانی عالی‌ترین مسئول امنیتی کشور بوده با رعایت خطوط قرمز شرعی و قانونی، قطعا قابل نقد و پرداختن است.

۶.حمزه صفوی فرزند سرلشکر صفوی (فرمانده اسبق سپاه) چندی پیش به این موضوع اشاره کرد که بخش قابل توجهی از محموله های نفتی ایران توسط تیم‌های دورزننده تحریم بابتِ "سود بیشتر" و "رقابت" لو می‌رود؛ کشتی‌های اخیر LPG، برخی محموله‌های ناپدید شده و اتفاقات دیگر شاید زمانی که بدانیم فرزند علی شمخانی _حسین شمخانی و مدیر شرکت نفت‌بَری آدمیرال است جالب شود.