Sunday, Oct 19, 2025

صفحه نخست » ممکن است پای شرکت‌های رقیبِ خانواده شمخانی، که دورزننده تحریم‌های ایران هستند، در میان باشد

gholhaki.jpgعلی قلهکی درباره انتشار فیلم عروسی دختر شمخانی: علی‌رغم زشت بودن انتشار یک فیلم خصوصی مردم حق‌ دارند از عملکرد ۱۰ساله شمخانی در مدیریت دبیرخانه شعام، مدیریت وی در پرونده هسته‌ای، تشکیلات عظیم نفتیِ حسین شمخانی (فرزندش) و روایت وی از نحوه ترورش، بپرسند

شنیده های من نشان می‌دهد که گوشی‌های حُضارِ در مراسم جمع آوری شده بود؛ ثبتِ این فیلم حتما از حلقه‌ی بسیار نزدیک به خانواده، آشنایان و یا فیلمبردار_عکاس تخصصی مراسم بوده که با یک بررسیِ معمولی، جزییات قابل کشف است.

ممکن است پای رقابتِ شرکت‌های تراستی دورزننده تحریم ایران هم وسط باشد!

متن کامل نوشته علی قلهکی در شبکه اکس:

درباره اقدام غیراخلاقیِ انتشار فیلم عروسی فرزند شمخانی

۱. انتشار فیلم خصوصی عروسی دختر شمخانی که فروردین ۱۴۰۳ در هتل اسپیناس پالاس برگزار شد، حتما اقدام غلط و زشتی بود. این فیلم اولین بار از یک کانال تلگرامی (با گرایش براندازی) در ساعت ۲۲:۴۸ شنبه (۲۶ مهر ۱۴۰۴) انتشار یافت که عصر امروز از خروجی این کانال حذف شد. (مستندات البته موجود است)

۲. حتما به عملکرد شمخانی در عمر ۱۰ساله مدیریت در دبیرخانه شعام، مدیریت وی در پرونده هسته‌ای، تشکیلات عظیم نفتیِ حسین شمخانی(فرزندش) و روایت وی از نحوه ترورش انتقادات جدی وارد است ولی این مسائل ابدا مجوزی برای انتشار تصاویر و فیلم‌های خصوصی هیچ کسی نیست.

۳.پس از انتشار خبر عروسی دخترِ علی شمخانی در هتل مجلل اسپیناس پالاس (فروردین ۱۴۰۳)، شنیده های من نشان می‌دهد که گوشی‌های حُضارِ در مراسم جمع آوری شده بود؛ ثبتِ این فیلم حتما از حلقه‌ی بسیار نزدیک به خانواده، آشنایان و یا فیلمبردار_عکاس تخصصی مراسم بوده که با یک بررسیِ معمولی، جزییات قابل کشف است.

۴.مصاحبه‌های پیاپیِ شمخانی در برنامه‌های پساجنگِ ۱۲ روزه، علتِ فرعیِ حاشیه‌های این روزهاست. افکار عمومی از خود می‌پرسد در جنگی که اکثر اهدافِ خاص اسرائیل مورد اصابتِ دقیق قرار گرفتند، فردی که مسئولیت خاصی _ به نسبت سایر سرلشکرهای ترور شده_ نداشته، چگونه از چنین انفجاری جان سالم به در برده‌، فرزندانش شرکتِ عظیمِ نفت‌بَری دارند و احتمالا همین تشکیلات از ذیل تحریم‌های گسترده علیه ایران شکل گرفته و رشد کرده است!

۵. تصاویر و اتفاقات داخل خانواده‌ها جز مسائل خصوصی هر خانواده‌ای است و شخصی_ چه مسئول باشد و چه نباشد_ ولی سبک زندگی یک مسئول آنهم فردی که در حال حاضر و گذشته از رهبر انقلاب حکم دارد و زمانی عالی‌ترین مسئول امنیتی کشور بوده با رعایت خطوط قرمز شرعی و قانونی، قطعا قابل نقد و پرداختن است.

۶.حمزه صفوی فرزند سرلشکر صفوی (فرمانده اسبق سپاه) چندی پیش به این موضوع اشاره کرد که بخش قابل توجهی از محموله های نفتی ایران توسط تیم‌های دورزننده تحریم بابتِ "سود بیشتر" و "رقابت" لو می‌رود؛ کشتی‌های اخیر LPG، برخی محموله‌های ناپدید شده و اتفاقات دیگر شاید زمانی که بدانیم فرزند علی شمخانی _حسین شمخانی و مدیر شرکت نفت‌بَری آدمیرال است جالب شود.

مطلب قبلی...
IMG_1308.jpeg
آقایان مشاوران شاهزاده! اسم و شغل تان در تاریخ و برای آینده ثبت شد! حالا لطفا دست از سر مردم بردارید!؛ ف. م. سخن
مطلب بعدی...
ghb.jpg
واکنش رسانه‌های داخلی به فیلم عروسی و گمانه‌زنی درباره علت انتشار ویدیو

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar19-2.jpg
تازه ترین تصاویر کورش یغمایی پدر راک ایران
daily19.jpg
حجاب سفت و سخت بیانسه در قطر خبرساز شد
goftar19.jpg
حواشی مراسم ترحیم «محمد کاسبی» با حضور پدر روح الله زم
daily19-1.jpg
فرنوش حمیدیان مهمان ویژه تولد فرح پهلوی
one19.jpg
تقدیر ازعلی نصیریان در شصت سالگی تماشاخانه سنگلج
oholic19.jpg
جزئیاتی از ماه عسل ساده و عاشقانه سلنا گومز و بنی بلانکو در سواحل کالیفرنیا
daily.jpg
بستری شدن نماد سکس سینمای فرانسه در بیمارستان
goftar18.jpg
مدل ایرانی مهمان فشن شو ویکتوریا سیکرت

از سایت های دیگر

کاریکاتور هفته: بیلاخ خامنه ای به پزشکیان
زمان انتخاب، شاهزاده رضا پهلوی و رهبری دوران گذار
ببینید: مجسمه آزادی آمریکا، در کنار برج ایفل چه می‌کند؟
سرمایه گذاری از طریق خرید ملک در کانادا

پر بیننده ترین ها



gtv.jpg
اسرار ژنتیکی پنج هزار سال اخیر مردم ایران برملا شد
onenews1-1.jpg
تصاویر کمتر دیده شده از مسعود کیمیایی و همسرانش
goftar18-2.jpg
حقوق یک خلبان جنگنده در کشورهای مختلف جهان + مزایا و مقایسه با خلبانان غیرنظامی
daily17-1.jpg
افسرالملوک سرداری مادر امیرعباس هویدا
goftar17-1.jpg
عاشقانه های محمود شهریاری مجری سابق صدا و سیما برای دخترش
one20-1.jpg
اتریشی های مشهوری که کشورشان را ترک کردند

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy