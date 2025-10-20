از زبان فرزندی در میان غبار سالیان



ای مردان و زنان روزگار خشم و شور،

ای آنان که در بهمن پنجاه‌وهفت ۵۷، برف را به جای شکوفه گرفتید و بر شاخه یخ‌زده امید لانه ساختید،

سلام بر شما که خواستید ظلم را براندازید، بی‌آن‌که بدانید هر ظلمی، فرزندی از همان نژاد در آستین دارد.





از چنگال شاه گریختید و در دام شیخ افتادید.

به خیال آزادی، زنجیری تازه بر دست بستید و پنداشتید که از طلاست.

از بام استبداد فرود آمدید و در چاه تقدس سقوط کردید.

و هنوز، خاک این چاه بوی فریب می‌دهد.





ای نسل فریاد،

اگر روزی فریاد زدید، امروز سکوت مکنید.

سکوت شما، تکرار همان خطای دیروز است.

شما که از آتش نادانی سوختید، مباد بر زخم فرزندانتان خاکستر بی‌تفاوتی بپاشید.





و ای کاش این بار فریب مقایسه را نخورید.

برخی می‌کوشند با زر و زیور تبلیغ و رسانه، چهره گذشته را صیقل دهند و شما را به حسرت آنچه نبوده است گرفتار کنند.

مبادا به یاد نان و نظم دیروز، ظلم امروز را فراموش کنید،

و مبادا از نفرت امروز، به سایه دیروز بازگردید.





مردم را می‌فریبند با وعده بازگشت،

چنان‌که دیروز فریب دادند با وعده طلوع.

اما بازگشت و طلوع، اگر بر پایه خرد و شناخت نباشد، یکی است:

چاهی دیگر در نقاب چشمه.



اندک کسانی نیز هستند که با پروپاگاندای بازگشت ‌جویانِ دوران گذار، در خیال بازسازی گذشته‌اند.

به آنان هشدار دهید که مبادا همچون پدران و پدربزرگان، به خیال شکوه و قدرت، دوباره سرنوشت را دست‌کاری کنند.

نسل پنجاه‌وهفت مسئول است خطای گذشته را با آگاهی جبران کند،

نه آن‌که میان بد و بدتر، باز بد را برگزیند و فرزندان را در چرخه نادانی رها سازد.



ای نسل فریاد،

آیا نشنیدید که هر که بی‌دانش به میدان رود، شمشیرش دستان خویش را می‌بُرد؟

از مدرسه و دانشگاه برخاستید، اما گوش به وعظ منبر سپردید،

و اکنون همان منبر بر گرده اندیشه فرزندانتان نشسته است.



ما، فرزندان خاک و خون،

در کوچه‌هایی بزرگ شدیم که نام آزادی بر دیوارش نوشته بودید،

اما صدای زنجیر از پس هر پنجره می‌آمد.

در کتاب‌هایتان خواندیم که استبداد پهلوی پایان یافت،

اما در خیابان‌ها دیدیم که استبداد تنها جامه عوض کرده است؛

گرگی است که این بار پوست میش بر تن دارد و تسبیح در دست.



ای پدران و مادران،

به فرزندانتان هشدار دهید که از چاله بیرون آمده، به چاه در نیفتند؛

چاهی که نیم قرن پیش شما را بلعید و هنوز صدای سقوطتان در گوش تاریخ است.

امروز فریب آنان را نخورید که با تکیه بر قدرت‌های بیگانه و پروپاگاندای رسانه‌ای،

می‌خواهند دل خسته مردم را شکار کنند.