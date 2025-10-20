مهمان خانواده ای بودم که چند فرزند جوان دارد. فرزند بزرگشان تحصیل کرده در دانشگاهی معتبراست که دیدی بسیار باز به مسائل جهان وایران دارد .هر زمان که فرصتی پیدا می شود ساعتی با هم به گفتگو می نشینیم . برای من نگاهش از دید نسلی که بافاصله سی سال جلوتر از من به مسائل پیرامون می نگرد بس مهم است .



صحبت بر سر نقش اپوزیسیون خارج از کشور است.



می گویم "از ما که آبی برای این ملت گرم نشد ! امید به جوان هاست که چه خواهند کرد؟" خنده ای می کند ."مسلم اما یک چیز را فراموش نکنید! این قدر شیفته نسل جدید نشوید .من جز این نسل هستم! درون آن بزرگ شدم . تنها چند سالی است که در خارجم . این گونه که شمااین نسل را ترسیم می کنید این طور هم نیست !می گویم:" بسیار مایلم از دید شما که خود از این نسل هستید بشکلی جامع تر در مورد نسل شما بشنوم ."



"میدانید این نسل بار بسیار مصائب ومشکلات را با خود حمل می کند .تراما هائی با این نسل وجود دارد که اگر روزی دهان باز کند مانند یک گدازه آتشفشان تر وخشگ خواهد سوزاند .میدانم که دلبستگی عمیقی به ای نسل دارید! اما این کافی نیست شما باید ببینید این نسل که امروز از آن صحبت می کنید .چه مسیر تلخ ،پر از فشار ،تحقیر ،هراس ونا امیدی را طی کرده وطی می کند . هر حادثه هر فشار نقش خود را در ضمیر آنها نهاده است. شما چه میزان از فشاری را که بخش زیادی از این نسل که فرزندان بخش وسیع جامعه متوسط و متوسط به پائین جامعه وبخش بسیار کم در آمد جامعه هستند،تحمل کرده اند! آگاهید؟



اصلا تصورش راهم نمی کنید!



نسلی تلنبار شده از کینه ونفرت ، نسلی که مجبور بوده تمام کارها وخواسته های خود رابا دلهره در خفا انجام بدهد.از همان پنج شش سالگی .باورش بسیار سخت است اما واقعیت تلخ جامعه ماست که متاسفانه وجود دارد.