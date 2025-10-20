در روزهایی به‌سر می‌بریم که ماشین اعدامِ رژیم جنایتکار اسلامی با تمام توان کار می‌کند و یکی پس از دیگری، رکوردهای پیشینِ جنایت‌های خود را در ۴۶ سال گذشته پشت سر می‌گذارد.

درون زندان قصر، هم‌وطنان محکوم به مرگ با خانواده‌های خود در بیرون از زندان، در اعتصاب به‌سر می‌برند.

انجمن‌ها و گروه‌های حقوق بشری در اروپا نشست‌های متعددی برگزار می‌کنند و با سرسختی و کوشش فراوان، اسامی و جزئیات اعدام‌شدگان را گردآوری کرده و در معرض دید جهانیان می‌گذارند.



احزاب و گروه‌های سیاسی در داخل و خارج کشور نیز در تلاش‌اند تا این اعمال قرون وسطایی را محکوم کرده و فریاد اعتراض خود را به مجامع بین‌المللی و کشورهای دموکراتیک برسانند.



رهبران سیاسی اپوزیسیون، در تمام سال‌های اسارت میهن، بارها با مسئله‌ی اعدام روبه‌رو شده و این عمل شنیع را محکوم کرده‌اند. آنان آینده‌ای برای ایران عزیز آرزو کرده‌اند که در آن نظامی دموکراتیک، بر پایه‌ی تفکیک قوا و دستگاه قضایی مستقل، حاکم باشد و اعدام برای همیشه از قاموس عدالت رخت بربندد.



شاهزاده رضا پهلوی نیز بارها در پیام‌های خود اجرای حکم اعدام را «غیرقابل‌قبول» توصیف کرده و مرز میان تمدن و توحش را در یک جمله ترسیم نموده است:



«پایان اعدام و منع هر نوع شکنجه، پیش‌درآمد بر انسان‌مداری است.»



این جمله نه صرفاً موضعی اخلاقی، بلکه اعلام وفاداری به آرمان بزرگ مدرنیته ایرانی است؛ همان آرمانی که از دوران مشروطه تا امروز در تار و پود وجدان ملی ما جاری بوده است:

آرمان قانون، عدالت و کرامت انسانی.



اما در روزهای اخیر، از حلقهٔ مشاوران نزدیک به ایشان، صدایی شنیده می‌شود که به نام «عقلانیت امنیتی»، از بازگشت مجازات مرگ سخن می‌گوید؛ گویی هنوز انسان تنها از ترس مرگ بازمی‌ایستد و نه از درک عدالت.



و درست در همین‌جاست که باید پرسید:

چگونه می‌توان در پی ساختن فردایی دموکراتیک بود، اما هم‌زمان به منطق بازدارندگی با مرگ ایمان داشت؟

چگونه می‌توان از آزادی سخن گفت، اما با زبانی که هنوز بوی انتقام می‌دهد؟



ایران آینده، اگر قرار است آزاد باشد، باید بر ستون‌های قانون و انسانیت استوار شود، نه بر خشم و خون.

مشاورانی که امروز در کنار شاهزاده‌اند، باید درک کنند که ملت ایران دیگر در جستجوی «قهرمان» نیست؛ در جستجوی حاکمیت قانون است.



در پادشاهی مشروطه، شاه نماد وحدت ملی است، نه داور مرگ و زندگی.

در جامعه‌ای متمدن، «آزاد بودن صد گناهکار، بهتر از در بند بودن یک بی‌گناه» است.



از پاریس تا تهران: ریشه‌های انسان‌گرایی مشروطه:



پایه‌های اندیشهٔ شاهزاده در مخالفت با اعدام، در حقیقت ادامهٔ سنتی است که از اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه (۱۷۸۹) تا اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) امتداد دارد؛ همان سنتی که سلطنت‌های مطلقهٔ اروپا را در قرن نوزدهم، به پادشاهی‌های مشروطه بدل کرد.



در انگلستان، پس از اصلاحات ۱۸۳۲ و جنبش لغو مجازات مرگ در دهه‌های بعد، قانون‌گذاری با الهام از فلسفهٔ John Locke و Jeremy Bentham به سوی حق حیات رفت.

در ایتالیا، جنبش Risorgimento و متفکرانی چون Cesare Beccaria با رسالهٔ تاریخی خود در باب جرائم و مجازات‌ها (۱۷۶۴) اعلام کردند:



«اعدام، نه عدالت است و نه بازدارندگی؛ تنها بازتولید همان خشونتی است که می‌خواهد مهارش کند.»



در فرانسه، ویکتور هوگو در پارلمان فریاد زد: