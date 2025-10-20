پیش از وزارت علوم، آقای نهاوندی مدتی رئیس دانشگاه پهلوی در شیراز و سپس رئیس دانشگاه تهران بود.

آقای نهاوندی درباره آن سال‌ها و درخصوص دوره ریاست‌اش بر دانشگاه تهران به بی‌بی‌سی فارسی گفته بود در دو سال آخر ریاستش ترجمه‌ای از کتاب تاریخ عقاید اقتصادی کارل مارکس از سوی انتشارات دانشگاه تهران منتشر شد که «ترجمه را بر حسب اتفاق دکتر کریم سنجابی انجام داده بود همان شخصی که وزیر دکتر [محمد] مصدق هم بود. شاه خیلی هم از چاپ این اثر ابراز رضایت کرد. روی هم رفته [شاه] شاید در دل هم راضی نبود اما این کارها را ضروری می‌دانست و تشویق می‌کرد.»

هوشنگ نهاوندی رابطه نزدیکی با حسنعلی منصور، نخست‌وزیر وقت داشت که در بهمن ۱۳۴۳ به دست فدائیان اسلام مقابل مجلس شورای ملی به قتل رسید اما روابط چندان گرمی با امیرعباس هویدا که دوره‌ای طولانی نخست‌وزیر بود، نداشت.

آقای نهاوندی در دوره ریاست بر دانشگاه تهران معتقد بود گزارش‌های دولت که به شاه می‌رسد دقیق نیستند و تلاش کرده بود خارج از روال اداری، گزارش گروهی از کارشناسان دانشگاهی درباره نرخ تورم سالانه را به اطلاع شاه برساند.

او از مخالفان خروج شاه از ایران در دی‌ماه ۱۳۵۷ بود. کمتر از یک ماه بعد از این خروج، سلطنت در ایران سقوط کرد و روح‌الله خمینی به قدرت رسید.