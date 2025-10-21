فرزانه روستایی

واکنش افکار عمومی به عروسی دختر علی شمخانی استثنایی بود و هنوز ادامه دارد. ملت خوب آتویی از دروغگویی ذاتی آخوندهای حاکم پیدا کردند و مطمئن شدند که جمهوری اسلامی حتی یک سانتیمتر قابل اصلاح نیست و همه آنهایی که فکر می کنند این نظام را می شود اصلاح کرد حتما منفعتی در بقای نظام دارند. ماجرای عروسی دختر علی شمخانی حتی بالانس نیروهای دو جناح درگیر در رقابت های سیاسی داخلی را بر هم زد. تا حدی که اصولگرایان ضربه جبران ناپذیری از اصلاح طلبان دریافت کردند.



اگر این استدلال را یپذیریم که آبروریزی خانواده شمخانی یک ضربه ای کاری به نظام بوده است می توان به این نتیجه ضمنی رسید که علی خامنه ای برای نجات شمخانی خود را به خطر انداخت و از پناهگاه بیرون آمده است.



خیلی محتمل نیست، ولی احتمال می رود که لاریجانی برای شادمانی علی خامنه ای خبری از مسکو آورده باشد مبنی بر اینکه پوتین وعده هایی برای تامین پدافند یا فروش جنگنده های سوخو داده است. اظهار نظر دیروز خامنه ای در مورد اینکه بگذارید ترامپ فکر کند تاسیسات اتمی ایران نابود شده است به اندازه کافی متفاوت بود که توجه رسانه ها را به خود جلب کند، اما بعید است حساسیت افکار عمومی روی مساله شمخانی را تعدیل کرده باشد.



حتی اگر لاریجانی خبری از احتمال فروش تسلیحات تهاجمی یا پدافندی روسیه را به ایران آورده باشد این را نباید نادیده گرفت که سیستم پدافند هوایی و نیز جنگنده های روس در جریان جنگ اکراین عملا تاثیری بر معادلات صحنه نبرد زمینی و هوایی نداشتند. به عبارت دیگر، اگر جنگنده های سوخو۳۵ یا پدافند اس ۴۰۰ آنطور که می گویند سیتم تهاجمی و تدافعی کارآمد و مخوفی بودند کار جنگ اکراین به اینجا نمی کشید که رو سها آویزان پهپاد شاهد ایران شوند.

بیایید سه عدد از بحران های روز رژیم را پشت سر هم ردیف کنیم تا معلوم شود این سیستم چگونه در یک چاله نثار لعنت از سوی مردم ایران به تله افتاده است. یعنی : پوتین وعده دروغین و سرکاری فروش سوخو ۳۵ و اس ۴۰۰ را به لاریجانی داده تا برای خامنه ای بیاورد. خامنه ای با تصور اینکه این سلاحها معادلات نظامی جمهوری اسلامی را تغییر می دهد طی مراسمی این خبر را با تهدید ترامپ خرج و مصرف کرد، ولی در اصل با این هدف که هواس مردم را از آبروریزی عروسی دختر شمخانی پرت کند. دیگر از این بهتر نمی شود یک کشور را اداره و مردم را عصبانی کرد.

