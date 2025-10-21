Tuesday, Oct 21, 2025

صفحه نخست » با سخنرانی خود، علی خامنه ای به داد شمخانی رسید

roostayee.jpgفرزانه روستایی

واکنش افکار عمومی به عروسی دختر علی شمخانی استثنایی بود و هنوز ادامه دارد. ملت خوب آتویی از دروغگویی ذاتی آخوندهای حاکم پیدا کردند و مطمئن شدند که جمهوری اسلامی حتی یک سانتیمتر قابل اصلاح نیست و همه آنهایی که فکر می کنند این نظام را می شود اصلاح کرد حتما منفعتی در بقای نظام دارند. ماجرای عروسی دختر علی شمخانی حتی بالانس نیروهای دو جناح درگیر در رقابت های سیاسی داخلی را بر هم زد. تا حدی که اصولگرایان ضربه جبران ناپذیری از اصلاح طلبان دریافت کردند.

اگر این استدلال را یپذیریم که آبروریزی خانواده شمخانی یک ضربه ای کاری به نظام بوده است می توان به این نتیجه ضمنی رسید که علی خامنه ای برای نجات شمخانی خود را به خطر انداخت و از پناهگاه بیرون آمده است.

خیلی محتمل نیست، ولی احتمال می رود که لاریجانی برای شادمانی علی خامنه ای خبری از مسکو آورده باشد مبنی بر اینکه پوتین وعده هایی برای تامین پدافند یا فروش جنگنده های سوخو داده است. اظهار نظر دیروز خامنه ای در مورد اینکه بگذارید ترامپ فکر کند تاسیسات اتمی ایران نابود شده است به اندازه کافی متفاوت بود که توجه رسانه ها را به خود جلب کند، اما بعید است حساسیت افکار عمومی روی مساله شمخانی را تعدیل کرده باشد.

حتی اگر لاریجانی خبری از احتمال فروش تسلیحات تهاجمی یا پدافندی روسیه را به ایران آورده باشد این را نباید نادیده گرفت که سیستم پدافند هوایی و نیز جنگنده های روس در جریان جنگ اکراین عملا تاثیری بر معادلات صحنه نبرد زمینی و هوایی نداشتند. به عبارت دیگر، اگر جنگنده های سوخو۳۵ یا پدافند اس ۴۰۰ آنطور که می گویند سیتم تهاجمی و تدافعی کارآمد و مخوفی بودند کار جنگ اکراین به اینجا نمی کشید که رو سها آویزان پهپاد شاهد ایران شوند.

بیایید سه عدد از بحران های روز رژیم را پشت سر هم ردیف کنیم تا معلوم شود این سیستم چگونه در یک چاله نثار لعنت از سوی مردم ایران به تله افتاده است. یعنی : پوتین وعده دروغین و سرکاری فروش سوخو ۳۵ و اس ۴۰۰ را به لاریجانی داده تا برای خامنه ای بیاورد. خامنه ای با تصور اینکه این سلاحها معادلات نظامی جمهوری اسلامی را تغییر می دهد طی مراسمی این خبر را با تهدید ترامپ خرج و مصرف کرد، ولی در اصل با این هدف که هواس مردم را از آبروریزی عروسی دختر شمخانی پرت کند. دیگر از این بهتر نمی شود یک کشور را اداره و مردم را عصبانی کرد.

:::

مطلب قبلی...
21topA.jpg
پدر من به دست علی شمخانی ترور شد
مطلب بعدی...
gym.jpg
خانم‌ها، تا به حال فکر کرده‌اید وقتی همسرتان می‌گوید به باشگاه می‌رود، واقعاً چه کار می‌کند؟

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar21-1.jpg
نظریه‌ جنجالی همسر سیلوستر استالونه درباره‌ علت شیوع فرزندان ترنس در هالیوود
daily21-3.jpg
کری گرانت و سوفیا لورن ؛ عاشقانه پنهان سینمای کلاسیک
onenews16-1.jpg
درگذشت هوشنگ نهاوندی مرد وفادار خاندان سلطنت که طعمه ساواک شد!
oholic18.jpg
رسم عجیبی که در تهران اجرا می‌شد
daily21.jpg
پیروز اولین خواننده گروه بلکتز در کنار همسر دومش نازی سهیلی
goftar21.jpg
مراسم ترحیم منوچهر شفقتیان با حضور پیشکسوتان فوتبال ایران
goftar20-1.jpg
مراسم ازدواج رویایی دختر آنتونیو باندراس با عشق دوران کودکی‌اش در اسپانیا
daily20.jpg
مریم کاویانی همسر سابق رامین مهمانپرست در دوبی

از سایت های دیگر

قیمت روزانه ارز، دلار، یورو و پوند
کاریکاتور هفته: بیلاخ زنان ایرانی به حکومت
تصاویر جنجالی نخست وزیر و سیاستمداران زن در سایت‌های پورن
جانور عجیبی که رابطه جنسی را به خواب ترجیح می‌دهد

پر بیننده ترین ها



goftar20-2.jpg
امینم پس از سال‌ها تنهایی وارد رابطه عاشقانه با استایلیست قدیمی‌اش شد
hair_022119.gif
زن انگلیسی که بیست سال موهایش را نشسته!
one20-1.jpg
علی شمخانی کیست
goftar19-1.jpg
یازده کار روزمره‌ای که همیشه اشتباه انجام می‌دهیم و روش درست انجام آن‌ها
daily28-1.jpg
تصاویر تازه از سحر دختر مهستی در کنار فرزندانش
oholic23-1.jpg
شخصیت شناسی از روی عادات غذا خوردن

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy