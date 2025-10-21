یورونیوز - قوه قضائیه ایران روز سه‌شنبه ۲۱ اکتبر (۲۹ مهر) اعلام کرد در پی شکایت یک شاکی خصوصی، «یک بازیگر سینما» بازداشت شد.

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، با بیان این‌که چندی پیش خانمی با مراجعه به مرجع قضایی از یک بازیگر سینما به اتهام «تجاوز به عنف» شکایت کرد، نوشت: «در پی شکایت شاکی خصوصی و بررسی‌های تخصصی و علمی انجام شده این بازیگر مشهور سینما با احضار به مرجع قضایی تفهیم اتهام و بازداشت شد.»



خبرگزاری نیمه‌رسمی فارس و رسانه‌های داخل ایران نام این فرد را «پژمان جمشیدی»، فوتبالیست سابق و بازیگر ۴۸ ساله عنوان کرده‌اند.

هم‌زمان رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران دخالت این نهاد در بازداشت وی را رد کرده است.

به گزارش ایرنا، بابک نمک‌شناس به خبرنگاران گفت: «موضوع از طریق شکایت شخصی یک خانم با هویت مشخص آغاز شد. این فرد با مراجعه به دادگاه کیفری یک تهران شکایتی را علیه شخص مورد نظر مطرح می‌کند و در پی آن، پرونده‌ای در مرجع قضایی تشکیل می‌شود.»

وی با بیان این‌که در پی این شکایت، متهم به شعبه نهم بازپرسی دادگاه کیفری یک تهران احضار شده گفت: «در همان‌جا و پس از انجام تحقیقات و تفهیم اتهام، بنا بر تشخیص مقام قضایی قرار قانونی برای این فرد صادر شده و در حال حاضر در اختیار مرجع قضایی قرار دارد.»

در همین حال پایگاه روزنامه «هفت صبح» ایران جزئیات بیشتری از پرونده شکایت منتشر کرده است.