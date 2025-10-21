یورونیوز - قوه قضائیه ایران روز سهشنبه ۲۱ اکتبر (۲۹ مهر) اعلام کرد در پی شکایت یک شاکی خصوصی، «یک بازیگر سینما» بازداشت شد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، با بیان اینکه چندی پیش خانمی با مراجعه به مرجع قضایی از یک بازیگر سینما به اتهام «تجاوز به عنف» شکایت کرد، نوشت: «در پی شکایت شاکی خصوصی و بررسیهای تخصصی و علمی انجام شده این بازیگر مشهور سینما با احضار به مرجع قضایی تفهیم اتهام و بازداشت شد.»
خبرگزاری نیمهرسمی فارس و رسانههای داخل ایران نام این فرد را «پژمان جمشیدی»، فوتبالیست سابق و بازیگر ۴۸ ساله عنوان کردهاند.
همزمان رئیس مرکز اطلاعرسانی پلیس تهران دخالت این نهاد در بازداشت وی را رد کرده است.
به گزارش ایرنا، بابک نمکشناس به خبرنگاران گفت: «موضوع از طریق شکایت شخصی یک خانم با هویت مشخص آغاز شد. این فرد با مراجعه به دادگاه کیفری یک تهران شکایتی را علیه شخص مورد نظر مطرح میکند و در پی آن، پروندهای در مرجع قضایی تشکیل میشود.»
وی با بیان اینکه در پی این شکایت، متهم به شعبه نهم بازپرسی دادگاه کیفری یک تهران احضار شده گفت: «در همانجا و پس از انجام تحقیقات و تفهیم اتهام، بنا بر تشخیص مقام قضایی قرار قانونی برای این فرد صادر شده و در حال حاضر در اختیار مرجع قضایی قرار دارد.»
در همین حال پایگاه روزنامه «هفت صبح» ایران جزئیات بیشتری از پرونده شکایت منتشر کرده است.
این نشریه میگوید شاکی، دختری «حدودا ۲۰ ساله»، در شکایت خود گفته است: «من یک بازیگر تازهکار هستم و از مدتها قبل هنرجوی بازیگری بودم. رویای هنرپیشگی در سر داشتم تا اینکه در یک پروژه کاری با آقای سوپراستار سینما و تلویزیون آشنا شدم. او به من وعده داد و گفت میتواند من را وارد پروژه کاری کند.»
این فرد افزود: «چند شب بعد به بهانه اینکه من را تا مسیری برساند، سوار ماشیناش شدم اما بعد از طی مسافتی، منحرف شد و هرچه به او التماس کردم پیادهام کند توجهی نکرد. بعد من را با اجبار به خانهاش برد و آنجا دست و پایم را بست و به من تجاوز کرد.»
بنابر اعلام هفت صبح، روز گذشته متهم به همراه شاکی در جلسه تحقیقات دادگاه حاضر شدند و این جلسه به صورت غیرعلنی برگزار شد. در پایان جلسه قرار وثیقه متهم به قرار بازداشت تبدیل شد که او به این تبدیل قرار اعتراض کرد.
روزنامه شرق گزارش کرده که «پژمان جمشیدی» پس از بازداشت به «بخش قرنطینه واحد ۳ زندان قزلحصار» منتقل شده است.
به گفته این نشریه، واحد ۳ قزلحصار واحدی است که متهمان به قتل و تجاوز در آن نگهداری میشوند.
در پی اعلام اخبار مرتبط با پژمان جمشیدی، نگار فرهمند، همسر سابق او، با انتشار پستی در صفحه شخصیاش در اینستاگرام به انگلیسی نوشت: «همیشه مجبور نیستی ماجرا را از نگاه خودت توضیح بدهی. زمان این کار را خواهد کرد».
هنوز اطلاعات بیشتری از رسانههای رسمی درباره ابعاد این حادثه منتشر نشده است.
ببینید تهران چه خبره، دستفروشی با رولزرویس در تجریش