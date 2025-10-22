۱. مقدمه: رسانه به مثابه ابزار سلطه و بازتولید ایدئولوژی

در نظام‌های استبدادی و اقتدارگرا، رسانه‌های وابسته به حکومت نقش دوگانه‌ای ایفا می‌کنند: از یک سو ابزار مشروعیت‌بخشی به قدرت سیاسی‌اند و از سوی دیگر مانع شکل‌گیری فضای گفت‌وگویی مستقل در جامعه می‌شوند. در ایران، ساختار متمرکز قدرت در زمینه رسانه محصول پیوند سه مؤلفه است: اقتصاد رانتی، سیطره گفتمان حاکم، و انحصار قانونی در مالکیت رسانه‌ای. بر اساس اصل ۱۷۵ قانون اساسی، صدا و سیما نهادی «ملی» معرفی می‌شود اما عملاً زیر نظر مستقیم رهبر ولایی و شورای نظارت انتصابی عمل می‌کند. در نتیجه، توزیع امکانات رسانه‌ای از اساس الگوی نابرابر و ناعادلانه و در خدمت بازتولید گفتمان حاکم است. رسانه‌های مستقل، خصوصی یا محلی عملاً امکان دسترسی برابر به امواج، بودجه تبلیغاتی و پلتفرم‌های پخش را ندارند.

۲. چارچوب نظری: اقتصاد سیاسی رسانه و قدرت نمادین

مطالعهٔ اقتصاد سیاسی رسانه با آثار هربرت شیلر، نوام چامسکی و ادوارد هرمان آغاز شد که نشان دادند مالکیت رسانه‌ها و وابستگی آن‌ها به ساختار قدرت اقتصادی، محتوا و جهت‌گیری آن‌ها را تعیین می‌کند. در ایران، این چارچوب باید با نظریه‌های فوکو دربارهٔ قدرت و دانش، بوردیو درباره میدان رسانه‌ای و سرمایه نمادین و آلتوسر درباره دستگاه‌های گفتمان حاکم و دولت ترکیب شوند تا اقتصاد سیاسی رسانه های حکومتی در ایران قابل فهم شود. بر این مبنا، رسانه‌ها نه تنها ابزار اطلاع‌رسانی بلکه دستگاه‌های بازتولید مشروعیت سیاسی و فرهنگی هستند.

از منظر فوکو، رسانه بخشی از رژیم حقیقت است؛ یعنی شبکه‌ای از گفتارها و نهادها که تعیین می‌کند چه چیز «حقیقت» محسوب شود. در ایران، رژیم ولایی حقیقت مبتنی بر گفتمان آخرالزمانی شیعه ولایی، سرسپردن به رهبر، و حذف صداهای متکثر است. از منظر بوردیو، این نظام، میدان رسانه‌ای را از سرمایهٔ فرهنگی مستقل تهی کرده و آن را به سرمایهٔ سیاسی ـ امنیتی وابسته ساخته است.

۳. ساختار نهادی و اقتصادی رسانه در ایران

رسانه در ایران از نظر ساختاری و مالی به چند بلوک اصلی تقسیم می‌شود:

بلوک حاکمیتی: شامل صدا و سیما، شبکه خبر، العالم، پرس‌تی‌وی، و خبرگزاری‌های رسمی نظیر ایرنا، ایسنا، فارس و تسنیم. بودجه این رسانه‌ها مستقیماً از منابع عمومی، نهادهای نظامی (سپاه)، و بنیادهای زیر نظر رهبری تأمین می‌شود.

بلوک نیمه‌دولتی یا شبه‌خصوصی: روزنامه‌ها و شبکه‌هایی که ظاهراً خصوصی‌اند اما از طریق یارانه‌های دولتی و تبلیغات نهادهای حکومتی تغذیه می‌شوند.

بلوک مستقل و مدنی: رسانه‌های غیردولتی، نشریات محلی، و پلتفرم‌های دیجیتال که غالباً با فشار قضایی، فیلترینگ، و محدودیت مالی مواجه‌اند.

به این ترتیب، توزیع امکانات رسانه‌ای از بودجه و تبلیغات تا پهنای باند اینترنت، مستقیم و غیر مستقیم کاملاً در انحصار بلوک حاکمیتی است و سایر بازیگران در موقعیتی حاشیه‌ای و شکننده قرار دارند.