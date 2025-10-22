Wednesday, Oct 22, 2025

صفحه نخست » مشکوک‌ترین کیف ایران؛ در کیف خانم وزیر چه بود که نخواست بررسی شود

keefbanner.jpgایران اینترنشنال - پس از چند روز گمانه‌زنی و سکوت مقام‌های رسمی، وزیر راه و شهرسازی سرانجام تایید کرد در پی بروز برخی «ناهماهنگی‌ها» در روند بازرسی از او در فرودگاه اردبیل، از پرواز صرف‌نظر کرده و تصمیم گرفته از مسیر زمینی راهی تهران شود. ایران‌اینترنشنال پیش‌تر گزارشی در این‌ خصوص منتشر کرده بود.

فرزانه صادق چهارشنبه ۳۰ مهر در مصاحبه با خبرنگاران پس از جلسه هیات دولت، به حواشی فرودگاه اردبیل اشاره کرد و گفت: «به‌دلیل عدم آگاهی تیم بازرسی از پروتکل‌ها و تشریفات مربوط به مقامات سیاسی، وزرا و مسئولان دولتی، ناهماهنگی‌هایی پیش آمد که امکان انجام پرواز را از بین برد.»

او افزود: «این مساله می‌توانست باعث معطلی مسافران داخل هواپیما شود. به همین دلیل، تصمیم گرفتیم به‌صورت زمینی بازگردیم.»

ایران‌اینترنشنال پیش‌تر گزارش داد وزیر راه و شهرسازی ۲۲ مهر پس از تن ندادن به بازرسی در روند اجرای پروتکل‌های امنیتی و مشاجره با ماموران در فرودگاه اردبیل، از پرواز صرف‌نظر کرد.

بر اساس این گزارش، صادق ساعاتی بعد از این حادثه، مدیرکل فرودگاه‌های استان و رییس فرودگاه اردبیل را شبانه عزل کرد.

روابط عمومی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران ۲۴ مهر با انتشار بیانیه‌ای، تغییر مدیر فرودگاه اردبیل را تایید کرد اما نوشت: «تغییرات مدیریتی در تمامی بخش‌ها امری طبیعی است و بر اساس ارزیابی‌ها و ملاحظات مدیریتی انجام می‌شود.»

شرکت فرودگاه‌ها هرگونه ارتباط میان برکناری مدیر فرودگاه اردبیل و درگیری‌های پیش‌آمده بر سر بازرسی از وزیر راه را تکذیب کرد و آن را «شایعه»، «محتوای حاشیه‌ای» و «برداشت نادرست» خواند.

در ادامه این بیانیه آمده بود: «مطابق قوانین و دستورالعمل‌های رسمی، بازرسی وسایل همراه شخصیت‌های کشوری از جمله اعضای هیئت دولت، وزرا و مقامات عالی‌رتبه، تابع ضوابط مشخص و مصوب مراجع ذی‌صلاح انجام می‌شود.»

پایگاه خبری عصر ایران ۲۶ مهر بیانیه شرکت فرودگاه‌ها را «غیرحرفه‌ای و پرخطا» توصیف کرد و نوشت این اطلاعیه و همچنین سکوت شخص صادق، روابط عمومی وزارت راه و فرودگاه اردبیل مهر تاییدی بر حواشی رخ‌داده به شمار می‌رود.

این رسانه افزود: «اگر اتفاق رخ نداده، چرا وزیر و وزارت راه تکذیب نمی‌کنند؟ اگر اتفاق رخ داده، چرا با تایید خبر از عملکرد خود دفاع نمی‌کنند؟»

با این حال، وزیر راه در مصاحبه ۳۰ مهر خود با خبرنگاران تنها به «ناهماهنگی‌ها» در تشریفات بازرسی اشاره کرد و سخنی از برکناری رییس فرودگاه اردبیل به میان نیاورد.

این نخستین بار نیست که نام وزیر راه و شهرسازی در مرکز یک جنجال رسانه‌ای قرار می‌گیرد. پیش‌تر در خردادماه، افشای هزینه حدود یک میلیارد تومانی سفر او و خانواده‌اش به جزیره کیش از محل بودجه عمومی، واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته بود.

دو تصویر از زندگی در دو رژیم
موج افشاگری علیه شمخانی: افشاگری مصطفی آل‌احمد

