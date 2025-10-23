Thursday, Oct 23, 2025

roostayee.jpgفرزانه روستایی

ماجرای شمخانی و لباس سینه باز میلیارد تومانی دختر او بسیار شبیه داستان خنده دار آن دوچرخه ساز بسیجی اهوازی است که در زمان احمدی نژآد به او بورس تحصیلی دادند تا در غرب درس بخواند. وقتی که از درس فارغ شد خانواد ه تصمیم گرفتند برای او همسری بیابند و از او سراغ ویژگی های یک همسر خوب را گرفتند. بسیجی ما که هم ته مانده اعتقادات مذهبی داشت و هم آزادی های فردی غرب را تجربه کرده بود از خانواده خواست تا دختری را برای او بیابند که ایمان و خلوص حضرت زهرا را داشته باشد و چند ویژگی دیگر را.

وقتی از او می پرسند همسر تو باید چه مشخصات دیگری داشته باشد می گوید که میان تنه او باید عین کیم کارداشیان فراخ باشد و بالاتنه او نیز کپی جنیفرلوپز. اما یک نکته دیگر را نیز به اضافه کرد و آن اینکه شجاعت و ابتکار و پیگیری همسرداری او نیز نباید از میا خلیفه کمتر باشد.

وقتی مدل لباس دختر دبیر شورای امنیت ملی را در آن عروسی می بینیم که بسیاری نه از یقه دریده او، بلکه از دورویی و روبه صفتی این خانواده سپاهی حرامخوار دچار حال به هم خوردگی و عصبانیت شدند می توان دریافت چرا این همه لطیفه رکیک در باره این خانواده در رسانه ها می چرخد و تمام نمی شود. البته برای مردم ایران این ماجرا فقط یک ورژن بالاتر از سیسمونی گیت دختر قالیباف و دروغگویی امام جمعه کلاهبردار تهران و انتشار فیلم لواط رئیس اداره ارشاد استان گیلان بود که هیچکدام پیگردی نداشت.

خدا می داند در میان این طبقه نوظهور تازه به دوران رسیده چه فیلم ها و چه اخبار دیگری هست که جناح رقیب با سکوت وزارت اطلاعات هنوز آن را علنی نکرده است. اما هر چه هست مردم این همه فساد و دورویی را به حساب عالی ترین مقام سیاسی اداری کشور می گذارند که حتی سخنرانی پریروز او نتوانست التهاب خبر عروسی شمخانی ها را تعدیل کند. بی شک از این فیلم ها از این به بعد زیاد درز خواهد کرد و مردم نیز از این آبروریزی ها زیاد شادمان خواهند شد.

مقایسه عجیب تحلیل‌گر حکومتی: باج سبیل پهلوی به آمریکا، اشانتیون خانه ای به چین

