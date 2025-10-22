

یاشار سلطانی کشتی ما با کشتی شمخانی فرق دارد!

شمخانی: حیف است که کشتی نظام سوراخ شود

رادیو فردا - علی شمخانی در اولین اظهارنظر رسانه‌ای پس از جنجالی که انتشار فیلم عروسی دخترش برانگیخت، گفت «ما همه سوار بر کشتی‌ای هستیم که شهدای انقلاب اسلامی به آب انداخته‌اند و حیف است که خدای ناکرده با اختلافات ما در این کشتی نقطه‌ضعف و سوراخی پیدا شود».



🔸خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه ۳۰ مهر نوشت شمخانی که نمایندۀ علی خامنه‌ای در شورای‌ عالی دفاع است، با اشاره به اظهارات اخیر مسعود پزشکیان در مورد اختلافات داخلی گفت توصیه‌اش این است که همه «تحت ولایت رهبری» متحد باشند، چون «دشمن به دنبال آن است که تک‌تک ما را گیر بیاورد و اساس کشور را دچار اختلال کند».



🔸مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، ۲۴ مهرماه در یک سخنرانی گفته بود «ما از آمریکا و اسرائیل نمی‌ترسیم بلکه از دعوا و اختلافات داخلی می‌ترسیم».



خبرگزاری ایسنا و علی شمخانی توضیح نداده‌اند که دلیل انتشار این توصیه یک هفته پس از سخنان پزشکیان چیست، اما در روزهای اخیر انتشار فیلم عروسی دخترِ علی شمخانی که فروردین سال گذشته در هتل اسپیناس پالاس تهران به‌طور مجلل و بدون رعایت حجاب اجباری برگزار شده بود، واکنش‌های گسترده‌ای در میان افکار عمومی ایرانیان داخل و خارج از کشور ایجاد کرد.