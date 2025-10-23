از زمزمه دلتنگیم، از همهمه بی زاریم



نه طاقت خاموشی، نه تاب سخن داریم



آوار پریشانی ست، رو سوی چه بگریزیم؟



هنگامه ی حیرانی ست، خود را به که بسپارم



تشویش هزار " آیا " وسواس هزار " اما "

کوریم و نمی بینیم ، ور نه همه بیماریم



دوران شکوه باغ، از خاطرمان رفته است



امروز که صف در صف، خشکیده و بی باریم



دردا که هدر دادیم، آن ذات گرامی را

تیغیم و نمی بریم، ابریم و نمی باریم



ما خویش ندانستیم ، بیداریمان از خواب



گفتند که بیدارید ، گفتیم که بیداریم!

من راه تو را بسته ، تو راه مرا بسته

امید رهایی نیست ، وقتی همه دیواریم "حسین منزوی"



آری هنگامه ی حیرانی است !حیرانی ازسر نوشتی که خود برای خویشتن رقم زدیم .سرنوشتی تلخ !که دریک نئشه همگانی زمام خود را بدست کسی دادیم که هیچ حسی نه نسبت به وطن داشت ونه به باشندگان آن!مردی که نخبگان را پست کرد وسفله نامردمان را برکشید .



تن به حقارتی دادیم که ماحصل آن آن جیزی جز ویرانی ونکبت نبود!کشیدن یک کشور از اوج به حضیض !حاکم کردن فضائی رعب انگیز بر جامعه.فضائی که در آن جز تخم تحقیر، نفرت وسنگدلی افشانده نمی شود!