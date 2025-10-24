روزی او را در زیر آوار دیدند، و روزی در تالارِ عیش. چنان می‌نمود که این مرد را با خاک و زر، با هر دو عهدی است. آن روز که از آوار سخن گفت، چنان با شور و اطمینان حکایت کرد که گویی در دل خاک به معراج رفته است. می‌گفت سه ساعت زیر آوار ماندم و در همان ظلمات نماز گزاردم. مردمان در شگفت شدند که چگونه کسی که از زیر خروارها سنگ به سلامت برآمد، هنوز از سنگینیِ پرسشِ مردم نمی‌لرزد. یکی از پیران گفت: «نماز اگر از دل برنخیزد، در زیر آوار هم ره به آسمان نمی‌برد.» اما چندی نگذشت که همان سردار را در تالاری دیدند آکنده از نور و نغمه. مجلس عروسی بود و نگاه‌ها بر او دوخته. یکی گفت: «عجبا، این همان نیست که از خاک برآمد؟ اکنون چرا چنین سبک‌بال می‌خرامد؟» دیگری پاسخ داد: «در این ملک، فاصله آوار تا تالار یک تبسم است و یک دوربین.» فیلمِ آن مجلس میان مردم دست به دست گشت.

شهر پر از خنده شد، و نغمه‌ طعنه از کوی و برزن برخاست.



گفتند: «تا امروز سرداران را در میدان دیده بودیم، این نخستین بار است که سرداری را در مجلس نامحرمان می‌بینیم!»



و خنده‌ای تلخ در جانِ مردم نشست.



در تالارِ قدرت، آنان که باید ببینند، دیدند و خاموش ماندند.



یکی گفت: «این چه رسوایی است؟»



دیگری آهی کشید و گفت: «او خود نکرد تقصیر، دستگاه چنین آفرید.»



و آن‌که بر فراز همه نشسته بود، تبسمی سرد بر لب آورد و گفت:



«بگذارید سخن گویند، تا مردم خیال کنند آزادند.



در سرزمینی که از نان گفتن بیم است، از شمخانی گفتن باکی نیست.»



چنین شد که چند روزی گذشت و خبر به فراموشی پیوست.



آب از آسیاب افتاد، نفت از چاه برآمد، و روزگارِ عادی و دلارانه از سر گرفته شد.



خلق دانستند که در این ملک، هیچ آواری جاودان نیست؛



هر فرو‌ریختنی عمری سه‌روزه دارد، و پس از آن، خاکسترش را فراموشی می‌روبد.



در گوشه‌ای از شهر، شاعری گفت:



«در سرزمینی که مردان در خاک نماز گزارند و در تالار ناز کنند،



آوار نه از سنگ، که از سکوت می‌بارد.»



دیگری پاسخ داد:



«در دیاری که قدرت تنها نظاره می‌کند و داوری نمی‌کند،



هیچ فاجعه‌ای پایان ندارد؛ تنها لباس عوض می‌کند.»



و چنین است سرگذشت مردی که خاک و عیش را به یک میزان آزمود



در کشوری که حافظه‌اش کوتاه است و فراموشی‌اش دیرپا.



پارسا زندی (مشاور حقوقی )