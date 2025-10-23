حمایت قاطع مایلی‌کهن از پژمان جمشیدی: او نیاز به حمله و خفت‌گیری ندارد

به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی، محمد مایلی کهن، سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران و سایپا در مطلبی در واکنش به مسائل مطرح شده پیرامون پژمان جمشدی گفت:

پژمان جمشیدی قبل از اینکه راهی پرسپولیس بشود، در سایپا شاگردم بود و او را به طور کامل می‌شناسم. هدف من از بیان این جملات، دفاع کردن مطلق از او نیست بلکه می‌خواهم به عنوان یک شهروند سوالی را مطرح کنم و از هموطنان عزیزم بخواهم واقع بینانه قضیه را مد نظر قرار بدهند. در فضای مجازی این گونه مطرح شده که ایشان خدای نکرده به یک نفر با اتکا بر زور و اجبار تعرض کرده است!

من اصلاً نمی‌دانم این شایعه که مطرح شده از کجا سرمنشا گرفته است ولی سوالم اینجاست آیا آقای پژمان جمشیدی که هم فوتبالیست سرشناسی در این مملکت بوده و هم اینکه حالا در جامعه سینمایی از او به عنوان یک سوپر استار یاد می‌شود، واقعا نیاز به تجاوز و خفتگیری داشته است؟ آیا واقعا با این سطح از شهرت و محبوبیت، بر فرض محال، برای انجام برخی امور نیازمند به اجبار و حمله بوده؟ این دقیقاً همان پرسشی است که خیلی دوست دارم به آن جواب داده شود.