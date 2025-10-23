Thursday, Oct 23, 2025

صفحه نخست » "یکی از متخصصان تاسیسات هسته‌ای نطنز اعدام شد"

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، زندانی سیاسی که بامداد شنبه ۲۶ مهرماه در زندان مرکزی قم به اتهام «جاسوسی» اعدام شد، «جواد نعیمی» نام داشته است. گزارش‌ها حاکی است که او از متخصصان شاغل در تاسیسات هسته‌ای نطنز و اهل قم بوده است.

exectuedNuclearScientist.jpgخبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز یکشنبه، بدون اشاره به هویت این فرد گزارش داد یک زندانی در قم به اتهام «جاسوسی برای موساد» و «همکاری با وزارت امور خارجه آمریکا» اعدام شده است. در گزارش رسمی هیچ جزئیاتی از پرونده یا روند دادرسی منتشر نشد.

بر اساس اطلاعات موجود، جواد نعیمی پیش از این در رسانه‌های داخلی معرفی یا نامش در ارتباط با هیچ پرونده امنیتی مطرح نشده بود.

tweet.jpg

