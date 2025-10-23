زمان برای ایران در خروج از بحران‌های پایدار تنگ می‌شود

یورونیوز - ایران در حالی که در سال جاری هدف حملات هوایی و موشکی آمریکا و اسرائیل قرار گرفته، و در ماه سپتامبر نیز شاهد بازگردانده شدن تحریم‌های سازمان ملل متحد بوده، اقتصادش بیش از پیش دچار فروپاشی و رکود شده است.

خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی نوشته است با وجود همه این مشکلات، حکومت دینی ایران تاکنون هیچ اقدام جدی برای متوقف کردن این روند، مانند ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای با غرب، انجام نداده است.

در گذشته، علی خامنه‌ای، رهبر ۸۶ ساله ایران، از مزایای «صبر راهبردی» تهران در رویارویی با دشمنانش سخن می‌گفت. اما اکنون این نگرانی وجود دارد که این صبر به بی‌عملی تبدیل شده است، زیرا متحدان ایران در «محور مقاومت»، به‌شدت آسیب دیده‌اند و هیچ نشانه آشکاری نیز از حمایت چین یا روسیه از تهران دیده نمی‌شود.

آقای خامنه‌ای در ماه سپتامبر هشدار داد: «یکی از آسیب‌ها و خطراتی که کشور را تهدید می‌کند، همین وضعیت نه جنگ و نه صلح است، که وضعیت خوبی نیست.»

با وجود این، هیچ تلاشی برای تغییر این وضعیت صورت نگرفته است. همزمان ایرانیان از وقوع دوباره جنگ نگران هستند. هر آتش‌سوزی یا حادثه‌ای در مراکز صنعتی، بهانه‌ای برای نگرانی تازه می‌شود، و این در حالی است که آنان با توجه به کاهش ارزش پول ملی ایران در برابر دلار شاهد کاهش بیشتر پس‌اندازهایشان هستند.

علی عبدالله خانی، معاون سیاسی و بین‌الملل معاون راهبردی ریاست‌جمهوری ایران، در گفت‌وگویی که در ماه اکتبر در وب‌سایت «نورنیوز» منتشر شد، گفت: «حتی اگر بپذیریم که احتمال وقوع جنگ دوم وجود دارد، رویکرد درست در اداره کشور این نیست که با هشدارهای مکرر در هر چند روز یک‌بار، افکار عمومی را در نگرانی دائمی نگه داریم.»

تلاش ایران برای از میان بردن تحریم‌ها یا کاهش آن

ماه سپتامبر، سازمان ملل متحد تحریم‌ها و قطعنامه‌های شورای امنیت این سازمان علیه ایران ذیل سازوکار ماشه را بازگرداند، اما تهران تلاش کرده است اثر آن‌ها را کم‌اهمیت جلوه دهد یا حتی تأکید کند که این تحریم‌ها دیگر وجود ندارند. چین، ایران و روسیه در یک بیانیه مشترک در آخر هفته، این تحریم‌ها را که مربوط به توافق هسته‌ای ایران در سال ۲۰۱۵ هستند، «دارای نقص قانونی و رویه‌ای» دانستند.

اگرچه چین و روسیه اعلام کرده‌اند این تحریم‌ها را علیه ایران اعمال نخواهند کرد، اما آمریکا، کشورهای اروپایی و برخی دیگر از کشورها از اعمال این تحریم‌ها خبر داده‌اند.