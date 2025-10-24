فرامرز داور - ایران وایر

رسوایی و تخریب «حسن روحانی» و «علی شمخانی» علیه یکدیگر حتی با کنار رفتن هردوی آن‌ها از مناصبی که در اختیار داشتند، ادامه دارد. دو مدیر امنیتی که رکوردداران دبیری شورای عالی امنیت ملی هستند؛ روحانی از زمان تأسیس به مدت ۱۶ سال و شمخانی با حکم روحانی به مدت ۱۰ سال.

روحانی ۷۶ و شمخانی ۷۳ ساله از فرماندهان جنگ هشت‌ساله با عراق‌اند. در آن دوره، روحانی فرمانده ستاد پدافند هوایی کل کشور بود. شمخانی از ابتدای جنگ نقش محوری همچون روحانی نداشت اما از نظامیان پرنفوذ در خوزستان محسوب می‌شد. در اواخر جنگ در دولت «میرحسین موسوی» به وزارت سپاه رسید که بعدها با ادغام در وزارت دفاع، به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تغییر نام داد.

همراهان از جبهه جنگ تا پشت میزهای دولت

عمده فعالیت امنیتی آن‌ها در دولت پس از درگذشت روح‌الله خمینی و تغییر قانون اساسی آغاز شد.

شورای عالی دفاع که در زمان خمینی نهاد عالی اداره جنگ و زیر نظر «اکبر هاشمی رفسنجانی» بود، پس از بازنگری در قانون اساسی در تابستان ۱۳۶۸ به شورای عالی امنیت ملی تغییر نام و هویت داد. روحانی که زمانی یکی از گزینه‌های وزارت اطلاعات بود، هم‌زمان با نمایندگی مجلس و حتی نایب‌رییسی پارلمان، اولین دبیر شورای عالی امنیت ملی شد و طی چهار دولت و به مدت ۱۶ سال این سمت را حفظ کرد.

شمخانی از سال پایانی جنگ تا بازنگری در قانون اساسی و ادغام وزارت سپاه و وزارت دفاع مدتی وزیر سپاه ماند، اما پس‌ازآن در اتفاقی بی‌سابقه در جمهوری اسلامی، هم‌زمان فرمانده نیروی دریایی سپاه و فرمانده نیروی دریایی ارتش شد. هشت سالی که شمخانی بار دیگر به وزارت رسید و در دولت «محمد خاتمی» وزیر دفاع شد، با هشت سال پایانی روحانی در شورای عالی امنیت ملی هم‌زمان است.

دو سال پایانی این دوره، بحران اتمی جمهوری اسلامی آغاز شد؛ بحرانی که یکی از مظنونان آن از دید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، وزارت دفاع بود. بازرسان آژانس می‌گفتند در مراکز وزارت دفاع آثار و شواهدی از تلاش برای ساخت سلاح اتمی یافته‌اند.

«محسن فخری‌زاده»، مرد پشت‌پرده برنامه اتمی ایران که مدتی هم معاون وزارت دفاع بود، در پروژه‌ای به نام «آماد» که بعدها اسراییل آن را افشا کرد، بر اساس اسناد سرقت شده از برنامه اتمی جمهوری اسلامی، مسئول بخش تسلیحاتی آن پروژه بوده است.

شمخانی به‌تازگی گفته اگر تجربه کنونی خود را داشت خصوصا پس از جنگ دوازده‌روزه با اسراییل، در دوره وزارت بمب اتمی می‌ساخت.

اثر سال ۸۸ در بازسازی چهره امنیتی‌های بدنام

نه شمخانی و نه روحانی تا آن تاریخ از چهره‌های خوش‌نام سیاست ایران نبودند.

روحانی به دلیل روحیه امنیتی و تا حدی شبه‌نظامی‌اش که در ماجرای کوی دانشگاه تهران در تیر ۱۳۷۸ به اوج رسید، از دید دانشجویان و نوگرایان در ردیف چهره‌های منفور قرار گرفت. از دید برخی سیاستمداران، او به دولت خاتمی ــ که شعار فضای باز سیاسی می‌داد ــ تحمیل‌شده بود.

در مراسم راهپیمایی دولتی علیه دانشجویان که بیست و سوم تیر برگزار شد، روحانی معترضان را «اشرار» خواند و در سخنرانی که از تلویزیون پخش می‌شد گفت «دیروز غروب دستور قاطع صادر شد تا هرگونه حرکت این عناصر فرصت‌طلب، هرکجا که باشد با شدت و با قاطعیت برخورد شود و سرکوب شوند. مردم ما شاهد خواهند بود که از امروز نیروی انتظامی، نیروی قهرمان بسیج حاضر درصحنه، با این عناصر فرصت‌طلب و آشوبگر چه خواهند کرد.»

شمخانی در سال ۱۳۸۴ نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شد. درحالی‌که عضو دولت خاتمی بود و پس‌ازآن هم وزیر ماند، علیه رییس‌جمهور وقت در برنامه‌های انتخاباتی‌اش سخنرانی و خود را چهره‌ای معرفی کرد که قادر است کاستی‌های آن زمان ایران را جبران کند؛ در فیلم تبلیغاتی‌اش برای انتخابات دوربین روی پوتین نظامی که به پا داشت، تمرکز می‌کرد و سپس شمخانی را در سفرهای خارجی ازجمله در سفر به روسیه نشان می‌داد. نوعی چهره‌سازی وام‌گرفته از تجربه رضاشاه در حافظه جمعی ایرانیان. شمخانی در این کار به موفقیتی نرسید و از بازندگان قعر جدول هشتمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران شد.

با پایان دولت خاتمی و روی کار آمدن «محمود احمدی‌نژاد»، پرونده اتمی ایران در حال اوج‌گیری بود. شمخانی برای وزارت دفاع انتخاب نشد و روحانی نیز در اختلاف با احمدی‌نژاد که از او خواسته بود به «محمد البرادعی» مدیر وقت آژانس بین‌المللی تلفن کند و بگوید ایران عمده بودجه آژانس را تأمین می‌کند، از دبیری شورای عالی امنیت ملی کنار رفت.