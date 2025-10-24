Friday, Oct 24, 2025

صفحه نخست » زنگِ مرگ، رضا بی شتاب

برای همکلاسی وُ دانش آموزِ نوجوان وُ از دست رفته مان: سام زارعی
zarei.jpg
نگه کن چهره ام شادست وُ خندان
صدایم سرخوش از آهنگِ رخشان
حواسم سایه ای رقصان وُ بی تاب
چو خورشیدی نگاهم گرم وُ شاداب
هیاهویِ شگفتم بی نشانه
دلم پروانه ای در راهِ خانه
میانِ برگهای رنگ وُ وارنگ
درین خلوت من وُ رؤیایِ خوشرنگ
گذرگاهِ پَرَندِ پاکِ بُستان
سِپِهرِ ابری وُ احساسِ باران
صدایِ قمری وُ بالِ کبوتر
چه پردیسی وُ سِحری سایه گُستر
خزانست وُ زمین زیبا وُ نایاب
غزل چون آتشی در چشمه ای ناب
منم شاگردِ بازیگوشِ دانش
نسیمِ تابشِ دستِ نوازش
گهی لِی لِی کنان می خوانم آواز
گهی همچون پرستو سویِ پرواز
سپارم کاغذین قایق به جوبار
به دنبالش روم تا پیشِ دلدار
سرودِ شادی ام! در دل شکُفتی
تو بانگِ عاشقی آیا شنُفتی!؟
به من گفتی: عزیزِ دل کجایی؟
مرا با نغمه هایت آشِنایی
میان سبزه وُ فوارۀ آب
مرا پیراهنی همرنگِ مهتاب
قَلَم در دست وُ دفتر شد مُنَوَّر
که مشقِ عاشقی باشد مُعَطَّر
هوا حسِ قشنگِ تازۀ راز
حضورِ زندگی هر لحظه آغاز
ستاره شب پره بر بامِ دنیا
بخواهی یا نخواهی دیده بگشا
مرا با کودکی پیوندِ جانست
خدا داند که دلبندِ جهانست
نگاهِ مادرم پشت وُ پناهم
پدر جانم چو کوهی تکیه گاهم...
ولی در مدرسه رنجست وُ آزار
زبان وُ ذهنِ ما آزُرده بیزار
در وُ دیوارِ آن دلگیر وُ زندان
گهی وحشت؛ معلم گه نگهبان
زِ زنگِ مرگ تن می لرزد اینجا
تو گویی باز تنبیه است وُ حاشا
اساسِ درس وُ تعلیمِ شما ترس
کلاسِ درس وُ آموزش همه یأس
همه الفاظِ زشت وُ تُهت آلود
زِ فُحش وُ خشمِ خود ناظم چه خشنود
مدیر آموزگار وُ ناظمِ مرگ
به زیرِ پا فکنده شوکتِ برگ
تنم از ترس می لرزد چو بیماری
زِ تهدید وُ زِ توهین وُ زِ خواری
زِ تحقیرِ شما لبخندِ من مُرد
غمی سنگین رسید وُ جانِ من بُرد...
کجایی قاصدک؛ جانانِ ما کو
وُروجک نازنین شادانِ ما کو
کنارِ مدرسه در انتظارم
منم مادر بیا من بیقرارم
پدر سر در گریبان وُ هراسان
کجا باور کُنَد مرگِ گُلستان
جوابِ کُشتنِ عشقم کُجا شد
دُرُشتی وُ گزند وُ ناسزا شد
مرا این زندگی بی تو مبادا
که نامم از قلم افتاده بادا
ترا با باغِ گُلها الفتی بود
میانِ مهر وُ ماه ات رأفتی بود
درختِ بهمن وُ مینایِ غمگین
زِ بُهتِ رفتنت تنهایِ مِسکین
نمی تابد دگر در سینه جز درد
چراغِ قصه های هر سخن سرد
گُلی گُم شد نگاری نازنینی
ازآن اشکی شدم بغضِ حزینی...

مطلب قبلی...
Ali_Sedarat_3.jpg
نظام مطلوب برای تدبیر و اداره امور کشور: از سالاری قدرت، تا حاکمیت حقوق‌مدار، علی صدارت
مطلب بعدی...
Kourosh_Golnam_3.jpg
یک کتابِ خواندنی، "حقایقی در دفاع از اسراییل"، کوروش گلنام

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


daily24-1.jpg
اکرم محمدی بازیگر ۶۷ سالهٔ سینما و تلویزیون بدون حجاب اجباری
goftar11.jpg
حضور خبرساز محمد خاتمی در یک عروسی مختلط
one24.jpg
تصاویری دوران جوانی کتایون ریاحی
oholic24-1.jpg
عوارض باورنکردنی مصرف بیش از اندازه شکر
daily24.jpg
هتل دربند تهران در دهه ۳۰ و ۴۰ چه شکلی بود؟
goftar5-1.jpg
صحبت‌ های جدید معین درباره بازگشت به ایران و زندگی‌ اش
goftar23.jpg
مراسم ازدواج خواهر ناتنی جی‌جی حدید و بلا حدید دو سوپر مدل فلسطینی آمریکایی
daily23.jpg
تمام تجاوز‌های سینمای ایران

از سایت های دیگر

پیری (واقعیت تلخ زندگی) یک بیماری قابل علاج است
کاریکاتور هفته: بیلاخ زنان ایرانی به حکومت
کاریکاتور هفته: آنچه برای آقا اهمیت دارد و آنچه ندارد
برای دور کردن خطر سکته مغزی چقدر و با چه سرعتی راه برویم؟

پر بیننده ترین ها



gtv.jpg
اجاره این ۹خودرو لوکس در تهران چقدر است؟
oholic22-1.jpg
شایعاتی درباره مشکلات خانوادگی ترامپ
daily22-1.jpg
پیام دهکردی بازیگر معروفی که نانوا شد
daily21-2.jpg
جنجال دوباره کیم کارداشیان
daily21-1.jpg
درخشش هنرمندان ایرانی در فستیوال فیلم سلیمانیه
one21.jpg
درگذشت سیمین رجالی؛ نخستین استاد زن دانشگاه ملی ایران

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy