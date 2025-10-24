ایران اینترنشنال - جلسه بازپرسی و تحقیقات تکمیلی پرونده پژمان جمشیدی، بازیگر سینما و بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال و باشگاه پرسپولیس، صبح ۲۸ مهرماه در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد. پس از این جلسه، قاضی پرونده قرار بازداشت موقت برای این بازیگر صادر کرد و او روانه زندان قزلحصار شد.

روزنامه «هفت صبح» در گزارشی بدون اشاره مستقیم به نام جمشیدی، جزییات روند تشکیل پرونده، ماهیت اتهام‌ها و نحوه بازداشت و انتقال او به زندان را منتشر کرد.

به گزارش هفت صبح، ماجرا به حدود پنج ماه پیش بازمی‌گردد؛ زمانی که شکایت دختری جوان علیه یکی از بازیگران سرشناس سینما و تلویزیون در دادگاه کیفری ثبت شد.

آن زمان رسانه‌ها از ذکر نام متهم خودداری کردند اما اکنون با انتشار خبر بازداشت، نام جمشیدی در بسیاری از شبکه‌های خبری و اجتماعی مطرح شده است.

بر اساس این گزارش، شاکی پرونده اعلام کرده در پی آشنایی با این بازیگر در یکی از پروژه‌های کاری، با وعده همکاری حرفه‌ای از سوی او روبه‌رو شده و چند شب بعد، در مسیری که همراه او بوده، «به اجبار به خانه‌اش منتقل شده و مورد تجاوز قرار گرفته» است: «مرا با اجبار به خانه‌اش برد و آنجا دست و پایم را بست و به من تجاوز کرد.»

او در شکایت خود گفته که پس از این واقعه به پزشکی قانونی معرفی و معاینات و آزمایش‌های لازم انجام شده است.

با این حال، مامک جمشیدی، خواهر این بازیگر، ۳۰ مهرماه در یک استوری اینستاگرامی نوشت که «تا این لحظه هیچ اتهامی علیه برادرش اثبات نشده» و نهادهای قضایی و مربوطه در حال پیگیری موضوع هستند.

او نوشت که برادرش برای «احترام به قانون و روشن شدن زوایای پشت پرده این داستان»، خود شخصا مراجعه کرده است.

**** ایرج مصداقی ؛ بازداشت پژمان جمشیدی ***

روند قضایی و قرار بازداشت

در پی ثبت شکایت این دختر، جمشیدی برای ادای توضیحات احضار شد. در مراحل ابتدایی، برای او قرار وثیقه‌ای به مبلغ پنج میلیارد تومان تعیین شده بود.

با گذشت چند ماه، ۲۸ مهرماه جلسه‌ای با حضور متهم و شاکی برای مواجهه حضوری در شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران تشکیل شد و به‌نوشته هفت صبح، این جلسه «دادگاه محاکمه» نبوده، بلکه در چارچوب «تحقیقات مقدماتی» برگزار شده است.

در چنین پرونده‌هایی، روند قضایی از همان ابتدا در دادگاه کیفری یک دنبال می‌شود و برخلاف پرونده‌های عادی، از مسیر دادسرا عبور نمی‌کند.

قضات دادگاه در این مرحله می‌توانند با توجه به یافته‌های جدید، نوع قرار تامین را تغییر دهند.