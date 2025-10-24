خشم مردم از زیان انباشته ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی بانک آینده

ایران اینترنشنال - علی انصاری، بنیان‌گذار بانک آینده و مالک ایران‌مال، در واکنش به انحلال این بانک پیامی منتشر کرد که در آن بدون اشاره به بدهی‌های کلان، فعالیت بانک آینده «مجاهدت» و نمادی از «تلاش و هوشمندی» خوانده شده است. برای بسیاری از شهروندان، انصاری نماد دیگری از «فساد ساختاری حکومت» است.

انصاری در پیام خود نوشت که پس از «درخشش» بانک آینده در آغاز تاسیس و ربودن گوی سبقت از سایرین، این مسیر «بر اثر تصمیم‌ها و سیاست‌گذاری‌هایی که خارج از اراده بانک اتخاذ گردید، متوقف شد».

این چهره نزدیک به مجتبی خامنه‌ای، پسر رهبر جمهوری اسلامی، افزود: «در حدود هفت سال اخیر نه تنها زمینه ارتقا و بالندگی بانک فراهم نشد، بلکه بانک را به مسیری هدایت کرد که امروز شاهد آن هستیم.»



او «تحقق پروژه‌های عظیمی چون طرح ملی و تمدنی ایران‌مال و ده‌ها اثر به‌یادماندنی دیگر» را نتیجه «سازندگی» بانک آینده دانست و از آن‌ها به عنوان «میراث‌هایی گرانبها» نام برد که «هم‌اکنون مورد قضاوت منصفانه و تحسین‌برانگیز اهل معرفت و صاحب‌نظران است و در آینده نیز بی‌تردید خواهد بود».

انصاری در پایان از «وجدان آسوده و قلب مطمئن» خود نوشت و به‌خاطر «توفیق» سال‌ها فعالیت در بانک آینده، شکرگزاری کرد.

وجدان آسوده و توفیق خدمت‌گزاری انصاری برای مردم چقدر آب خورد؟

بانک مرکزی جمهوری اسلامی اول آبان در بیانیه‌ای اعلام کرد با توجه به زیان انباشته ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی، اضافه برداشت ۳۱۳ هزار میلیارد تومانی، کفایت سرمایه منفی ۶۰۰ درصدی، ناترازی شدید نقدینگی و عدم بازگشت ۸۰ درصد تسهیلات پرداختی، ورود بانک آینده به «فرآیند گزیر» امری ضروری بوده است.