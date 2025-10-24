Friday, Oct 24, 2025

صفحه نخست » «وجدان آسوده» علی انصاری

bank.jpgخشم مردم از زیان انباشته ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی بانک آینده

ایران اینترنشنال - علی انصاری، بنیان‌گذار بانک آینده و مالک ایران‌مال، در واکنش به انحلال این بانک پیامی منتشر کرد که در آن بدون اشاره به بدهی‌های کلان، فعالیت بانک آینده «مجاهدت» و نمادی از «تلاش و هوشمندی» خوانده شده است. برای بسیاری از شهروندان، انصاری نماد دیگری از «فساد ساختاری حکومت» است.

انصاری در پیام خود نوشت که پس از «درخشش» بانک آینده در آغاز تاسیس و ربودن گوی سبقت از سایرین، این مسیر «بر اثر تصمیم‌ها و سیاست‌گذاری‌هایی که خارج از اراده بانک اتخاذ گردید، متوقف شد».

این چهره نزدیک به مجتبی خامنه‌ای، پسر رهبر جمهوری اسلامی، افزود: «در حدود هفت سال اخیر نه تنها زمینه ارتقا و بالندگی بانک فراهم نشد، بلکه بانک را به مسیری هدایت کرد که امروز شاهد آن هستیم.»

ansari.jpg
او «تحقق پروژه‌های عظیمی چون طرح ملی و تمدنی ایران‌مال و ده‌ها اثر به‌یادماندنی دیگر» را نتیجه «سازندگی» بانک آینده دانست و از آن‌ها به عنوان «میراث‌هایی گرانبها» نام برد که «هم‌اکنون مورد قضاوت منصفانه و تحسین‌برانگیز اهل معرفت و صاحب‌نظران است و در آینده نیز بی‌تردید خواهد بود».

انصاری در پایان از «وجدان آسوده و قلب مطمئن» خود نوشت و به‌خاطر «توفیق» سال‌ها فعالیت در بانک آینده، شکرگزاری کرد.

وجدان آسوده و توفیق خدمت‌گزاری انصاری برای مردم چقدر آب خورد؟

بانک مرکزی جمهوری اسلامی اول آبان در بیانیه‌ای اعلام کرد با توجه به زیان انباشته ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی، اضافه برداشت ۳۱۳ هزار میلیارد تومانی، کفایت سرمایه منفی ۶۰۰ درصدی، ناترازی شدید نقدینگی و عدم بازگشت ۸۰ درصد تسهیلات پرداختی، ورود بانک آینده به «فرآیند گزیر» امری ضروری بوده است.

روزنامه هم‌میهن نیز اول آبان با اشاره به شرایط بحرانی بانک آینده نوشت «نسبت مطالبات غیرجاری» شاخصی برای سنجش وام‌های پرداخت‌نشده در موعد مقرر است؛ نسبتی که در بانک‌های سالم باید زیر پنج درصد باشد.

با این حال، گزارش‌های مالی بانک آینده نشان می‌دهد تا پایان خرداد امسال حدود ۹۸ درصد از تسهیلات کلان این بانک، معادل ۱۲۰ هزار میلیارد تومان، در ردیف مطالبات غیرجاری قرار داشته است. رقمی که عملا به معنای «فلج شدن چرخه بازپرداخت» در این بانک است.

واکنش کاربران به ارتباط نزدیک انصاری و مجتبی خامنه‌ای

پیام انصاری و خبر ادغام بانک‌های آینده و ملی با واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو شده است.

بسیاری از کاربران ضمن اشاره به روابط نزدیک این چهره جنجالی با پسر خامنه‌ای، ساختار جمهوری اسلامی را عامل اصلی گسترش فسادهای مالی دانستند.

کاربری با نام رضا نعیمی با بازنشر اسامی ده‌ها تن از «همدستان علی انصاری در کلاه‌برداری بانک آینده» در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «از ابتدا هم مشخص بود که بانک آینده با ثبت حدود ۱۰۰ شرکت برای پروژه ایران‌مال و اعطای وام به این شرکت‌ها، فریب‌کاری بیش نیست.»

کاربر دیگری با نام «از ایران» با اشاره به ادغام بانک آینده در بانک ملی نوشت: «بدهی و اختلاس بانک آینده توسط مجتبی خامنه‌ای و علی انصاری که به بانک ملی تغییر جهت داده، از جیب ملت ایران پرداخت خواهد شد.»

کاربری نیز با اشاره به روابط نزدیک انصاری با بیت خامنه‌ای پرسید: «چرا شریک مجتبی خامنه‌ای را مجبور نمی‌کنید زیان وارده را از جیب مبارک بپردازد؟ چرا باید زیان بانک آینده که جیب علی انصاری را پر کرده، جیب مردم بی‌نوا را خالی کند؟»

مه‌سیما پویافرد، استاد دانشگاه، انحلال بانک آینده را «نمادی از شکست ترکیبی فساد ساختاری، سوءمدیریت خصوصی و نظارت ناکارآمد دولتی» توصیف کرد.

کاربر دیگری نیز نوشت: «انصاری جوری اطلاعیه داده که انگار یک عمر سالم کار کرده و الکی بانک آینده منحل شده! هفت-هشت سال پیش ۷۰ همت وام به شرکت‌های کاغذی که آدم‌های خودش بودند داده که عمدتا برنگشته و بیش از ۳۰۰ همت زیان ساخته، طلبکار هم هست.»

کاربری با نام مردمک، به تناقض برخورد حکومت با شهروندان و مفسدان اقتصادی پرداخت و افزود: «همان‌ کاری که با آلونک ۳۰ متری آسیه پناهی کردید، با اموال علی انصاری بکنید.»

پناهی ۶۱ ساله، اردیبهشت ۱۳۹۹ در جریان تخریب خانه‌اش در شهرک فدک کرمانشاه به دست ماموران شهرداری، مورد حمله ماموران قرار گرفت و در حال انتقال به یک اردوگاه، جان باخت.

وب‌سایت سازمان حقوق بشر ایران به نقل از یکی از نزدیکان این زن نوشت ماموران شهرداری بارها به صورت او اسپری پاشیدند‌ و به فریادهایش که می‌گفته بیماری قلبی دارد، توجه نکردند.

مطلب قبلی...
medaghi_jamshidi_banner.jpg
آنچه تاکنون از پرونده پژمان جمشیدی می‌دانیم + واکنش ایرج مصداقی
مطلب بعدی...
jamshidi.jpg
پژمان جمشیدی در گرداب شایعات: از رابطه با دختر فرمانده سپاه تا اسکرین‌شات‌های جنجالی

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


daily24-1.jpg
اکرم محمدی بازیگر ۶۷ سالهٔ سینما و تلویزیون بدون حجاب اجباری
goftar11.jpg
حضور خبرساز محمد خاتمی در یک عروسی مختلط
one24.jpg
تصاویری دوران جوانی کتایون ریاحی
oholic24-1.jpg
عوارض باورنکردنی مصرف بیش از اندازه شکر
daily24.jpg
هتل دربند تهران در دهه ۳۰ و ۴۰ چه شکلی بود؟
goftar5-1.jpg
صحبت‌ های جدید معین درباره بازگشت به ایران و زندگی‌ اش
goftar23.jpg
مراسم ازدواج خواهر ناتنی جی‌جی حدید و بلا حدید دو سوپر مدل فلسطینی آمریکایی
daily23.jpg
تمام تجاوز‌های سینمای ایران

از سایت های دیگر

ببینید: مجسمه آزادی آمریکا، در کنار برج ایفل چه می‌کند؟
سکس صبح‌گاهی و آشپزی شبانه؛ بهترین زمان انجام فعالیت‌های روزمره
کاریکاتور +۱۶ هشدار
سازمان مهاجرتی رویال سیتیزن، آخرین شرایط برای دریافت اجازه اقامت در امارات متحده عربی

پر بیننده ترین ها



oholic29-1.jpg
چرا زنان مو کوتاه جذابیت بیشتری برای مردان دارند
goftar23-1.jpg
عکس های خصوصی سارکوزی و همسرش
gtv.jpg
اجاره این ۹خودرو لوکس در تهران چقدر است؟
onenews16-1.jpg
کافه بارهای تهران قبل از انقلاب
goftar22-3.jpg
حضور شمخانی در مراسم بزرگداشت یک سردار بعد از رسوایی ویدیو فیلم عروسی
one22-1.jpg
تصاویر دیده نشده از دوران جوانی مدونا

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy