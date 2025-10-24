بیژن عبدالکریمی در گفت‌وگویی تفصیلی با انصاف‌نیوز با نقد مفهوم دموکراسی در خاورمیانه گفت: دموکراسی در این منطقه نه یک ارزش ذاتی، بلکه ابزاری در خدمت قدرت‌های غربی است. او تأکید کرد که تجربه‌ی کشورهای منطقه از غزه تا لیبی نشان می‌دهد دموکراسی در خاورمیانه به ویرانی و بی‌ثباتی انجامیده است

انصاف‌نیوز: پرسیدیم چه کسی به نظام جمهوری اسلامی ماموریت مبارزه با نظام سلطه داده؟ پرسیدیم چگونه خمینی در پاریس از پیوند اسلام و دموکراسی سخن گفت اما الان می‌گویید دموکراسی اولویت نیست؟ پرسیدیم چرا میان مسیر زندگی و مسیر مبارزه، دومی انتخاب شده است و...عبدالکریمی هم در چارچوب پارادایم فکری‌اش پاسخ این سوالات را به صراحت داده است.

انصاف نیوز: چه کسی به نظام ملی و حاکمیت ملی شما ماموریت داده است که منادی توده‌های مستضعف جهان، تنها پرچم‌دار عدالت در جهان و سرحلقه مخالفان نظام سلطه بشود که عبدالکریمی هم کنارش بایستد و بگوید این حاکمیت را تضعیف نکنید؟

عبدالکریمی: این سوال را آقای زیباکلام هم مطرح کردند و من چندطور به آن جواب دادم؛ چه کسی به شما اجازه داده چنین سوالی از من بپرسید؟ جوابم جدلی نیست، می‌خواهم چشم شما را به یک واقعیت باز کنم. این واقعیت عبارت است از مسیر زندگی و مسیر تاریخ؛ مسیر طبیعی زندگی است که به شما به عنوان یک خبرنگار، حق داده است سوال بپرسید. بسیاری از امور بر اساس رابطه قراردادی تعریف نشده است. چه کسی به امریکا اجازه داده است ۱۲هزار کیلومتر بکوبد و بیاید در خلیج‌فارس...

انصاف نیوز: منطق قدرت

عبدالکریمی: منطق قدرت. در واقع منطق دفاع یک ملت در برابر استعمار است که مشخص می‌کند ما وظیفه داریم از خود دفاع کنیم.

این همان چیزی است که مرا رنج می‌دهد؛ ما مسائل را وارونه می‌بینیم. اصلا چنین نیست که ما یک رسالت مبارزه با غرب را برای جمهوری اسلامی تعریف کرده باشیم که الان بگویید تخاصم را کنار بگذار یا چرا ملت را گروگان گرفته‌اید.

این وضعیت ژئوپلتیک و وضعیت تاریخی ماست و داریم از خودمان دفاع می‌کنیم. این رسالت دفاع از خود را کسی بر عهده ما نگذاشته است. درثانی ما یک انقلاب داشتیم و انقلاب یک رویداد عظیم تاریخی بوده است. در این رویداد تاریخی چه کسی به پیرمردی به نام خمینی ماموریت داده بود رهبری انقلاب را برعهده بگیرد؟ چرا پیرمردی به نام مهدی بازرگان رهبر انقلاب نشد؟ چرا پیرمردی به نام یدالله سحابی رهبر انقلاب نشد؟ این یک رویدادگی تاریخی است. قدرت خمینی از سنت تاریخی‌اش می‌آمد؛ او فقیهی است که به اسلام، سنت تاریخی و تفکر شیعی تکیه کرده است.

سوالی که از من پرسیدی مانند این است که بپرسیم چه کسی به خمینی ماموریت داده بود رهبر انقلاب شود؟ خب سوال اصلی این است که چه کسی گفته بود ملت ایران مسلمان شود؟ چه کسی گفته بود که از میان فرقه‌های گوناگون اسلام، شیعه ۱۲امامی شود؟ این یک روی‌دادگی تاریخی است. و این تفکر هم تفکر علم‌الاشیایی است یعنی برخورد با مثال تاریخی مانند یک شیء. این سوال که چه کسی به شما اجازه داده... سوالی است بدون درک روی‌دادگی تاریخی.