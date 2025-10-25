پس از چهارمی تیم ملی پدل ایران در رقابتهای قهرمانی آسیا، محمدرضا گلزار، سرپرست تیم ملی پدل ایران و بازیگر سینما، با انتشار یک استوری اینستاگرامی اعلام کرد پس از نزدیک به دو سال، از این مسئولیت کنارهگیری میکند.
گلزار دراینباره نوشت: «اینجانب، پس از حدود دو سال افتخار همراهی با تیم ملی پدل، اکنون بر خود لازم میدانم که به دلایل مشغلههای شخصی از سمت سرپرستی این تیم کنارهگیری کنم. خوشبختانه در این مدت شاهد رشد و پیشرفت چشمگیر تیم بودهام و اکنون زمان آن رسیده که این مسیر را به فرد شایسته دیگری واگذار کنم.»
گلزار همچنین نوشت: «لازم میدانم تأکید کنم که این تصمیم به معنای دور شدن من از شما عزیزان نیست. من همواره در کنار شما خواهم بود و از دور حامی تلاشها و موفقیتهای شما خواهم ماند. اما از نظر رسمی، اکنون زمان خداحافظی از این مسئولیت فرا رسیده است.»
فاجعه در آشپزخانه بیمارستان فیروزگر تهران
محمد خاتمی: مردم ایران را تأیید کردند نه ما را؟