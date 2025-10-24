«ایران، کشوری با جمعیت ۹۰ میلیونی که ۸۵ میلیون نفرشان گروگان‌ هستند»

یورونیوز - بنژامن بری‌یر، گردشگر فرانسوی که در سال ۲۰۲۰ هنگام سفر با ون در ایران بازداشت شد، پس از سه سال حبس در زندان وکیل‌آباد مشهد سرانجام در ۱۲ مه ۲۰۲۳ آزادی خود را به دست آورد و به فرانسه بازگشت.

او در حالی ایران را ترک کرد که تجربه‌اش یکی از نمادین‌ترین موارد بازداشت اتباع خارجی در جمهوری اسلامی به شمار می‌رود.

آقای بری‌یر در کتاب تازه‌اش با عنوان «آزادی؛ ۱۰۷۹ روز گروگان در جمهوری اسلامی ایران» که ۲۳ اکتبر منتشر شد، جزئیات زندگی خود در زندان و روند بازداشتش را روایت کرده است.

وی در گفت‌وگو با نشریه لوپوئن می‌گوید در آغاز بازداشت، تصور می‌کرد با یک سوءتفاهم ساده روبه‌رو شده است. اما چند ماه بعد، زمانی که به زندان مشهد منتقل شد، یکی از ماموران به او گفت: «تو اینجایی برای اسدی»؛ اشاره‌ای به اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی بازداشت‌شده در اروپا به اتهام طراحی عملیات تروریستی.

آقای بری‌یر می‌گوید: «آن‌جا بود که فهمیدم پای چیزی فراتر از یک اشتباه در میان است. کم‌کم همه‌چیز روشن شد، اما آن‌قدر غیرواقعی بود که نمی‌توانستم باور کنم.»

بازداشت و اتهام جاسوسی

بنژامن بری‌یر در مه ۲۰۲۰ هنگام به پرواز درآوردن یک پهپاد تفریحی در یک پارک طبیعی در شمال شرقی ایران بازداشت شد.

دادگاه انقلاب در ژانویه ۲۰۲۲ او را به هشت سال و هشت ماه زندان به اتهام «جاسوسی» و «تبلیغ علیه نظام» محکوم کرد، اما در فوریه ۲۰۲۳ دادگاه تجدیدنظر او را از تمامی اتهامات تبرئه کرد. هرچند سپاه پاسداران او را چند ماه دیگر در بازداشت نگه داشت تا سرانجام در بهار ۲۰۲۳ آزاد شد.

«لحظاتی که فکر می‌کردم در بیابان کشته می‌شوم»

بنژامن بری‌یر در بخشی از گفت‌وگو از شرایط دشوار انتقال بین زندان‌ها یاد می‌کند: «انتقال از زندان قوچان به مشهد هنوز در ذهنم مانده است. چشم‌بند زده بودند، دست و پاهایم بسته بود. با خودم گفتم الان در بیابان می‌ایستند و گلوله‌ای در سرم خالی می‌کنند.»

او اضافه می‌کند که سخت‌ترین بخش این دوران نه برای خودش بلکه برای خانواده‌اش بوده است: «در واقع، آنچه هنوز برایم دردناک است، تاثیر این ماجرا بر خانواده‌ام است، به‌ویژه خواهرم.»