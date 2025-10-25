Saturday, Oct 25, 2025

صفحه نخست » آرش کمانگیر و مدیر ایرادگیر

khorsandi.jpg

هادی خرسندی - ویژه خبرنامه گویا

«سازنده مجسمه آرش کمانگیر در میدان ونک: یک مدیر گفت ما این مجسمه آرش را نمی‌خواهیم، چون "سکس پک" دارد، تحریک کننده است. یک چیزی راجع به دستش گفته بود که رویم نمی‌شود بگویم.»

آرش کمانگیر و مدیر ایرادگیر
----------------------------
یک مدیر از مدیرهای رژیم
مردکی چون بقیه پتیاره

دیده تندیس آرش و درجا
منکراتی شده درین باره

گفته است «این مجسمه سکسی است!»
«خوش نباشد برای نظّاره»

«یک چنین آرش کمانگیری»
«پرده شرم را کند پاره»

حال او را پزشک حاذق گفت
که مریض است مرد لجّاره

مغز او راه برده بر چشمش
گاف را کاف خوانده یکباره!

گفت اما علاج او دیر است
این مرض بینشان فراگیر است
------------
هادی - لندن

------------
دهقان محمدی، سازنده مجسمه معروف آرش کمانگیر از فراز و نشیب‌های نصب مجسمه: می‌گفتند سیکس پک مجسمه و رگ‌های دست آن تحریک‌کننده است!

***

