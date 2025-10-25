هادی خرسندی - ویژه خبرنامه گویا

«سازنده مجسمه آرش کمانگیر در میدان ونک: یک مدیر گفت ما این مجسمه آرش را نمی‌خواهیم، چون "سکس پک" دارد، تحریک کننده است. یک چیزی راجع به دستش گفته بود که رویم نمی‌شود بگویم.»



آرش کمانگیر و مدیر ایرادگیر

یک مدیر از مدیرهای رژیم

مردکی چون بقیه پتیاره



دیده تندیس آرش و درجا

منکراتی شده درین باره



گفته است «این مجسمه سکسی است!»

«خوش نباشد برای نظّاره»



«یک چنین آرش کمانگیری»

«پرده شرم را کند پاره»



حال او را پزشک حاذق گفت

که مریض است مرد لجّاره



مغز او راه برده بر چشمش

گاف را کاف خوانده یکباره!



گفت اما علاج او دیر است

این مرض بینشان فراگیر است

هادی - لندن

دهقان محمدی، سازنده مجسمه معروف آرش کمانگیر از فراز و نشیب‌های نصب مجسمه: می‌گفتند سیکس پک مجسمه و رگ‌های دست آن تحریک‌کننده است!

دهقان محمدی، مجسمه ساز ایرانی و سازنده پیکره آرش در گفتگویی با برنامه اینترنتی ساطور اعلام کرد یکی از مدیران شهرداری تهران با نصب پیکره آرش کمانگیر در میدان ونک مخالفت کرده و گفته بود این مجسمه به دلیل داشتن «سیکس پک» (شکم شش تکه) «تحریک کننده» است و برای نصب در مکان عمومی مناسب... pic.twitter.com/Z9Iv84020z -- independentpersian (@indypersian) October 24, 2025

