مترجم: مرتضی عبداللهی



این تحقیق در سه بخش منتشر می شود.

پیش در آمد

ترجمه پژوهشی را که با عنوان بالا در پیش رو دارید، فصلی از کتاب:

Peace as Liberation, Visions and Praxis from Below

از مطالعات «روانشناسی صلح» چاپ انتشارات Springer می باشد. در واقع این پژوهش، اولین تحقیق علمی در مورد کودتای خرداد 1360 می باشد. امید است که این پژوهش سبب شود تا دیگر اساتید و پژوهشگران را به تحقیقات بیشتری در باره این کودتا بر انگیزد. کودتایی که مرحله نهایی متحول کردن انقلاب بهمن از اهداف دموکراتیک، آزادیخواهانه، عدالت جویانه، اولیه آن به توتالیتاریسم مذهبی بود. چرا که، بنظر نویسنده، این کودتا، حلقه گمشده روایت انقلاب بهمن است و تا زمانی که این داستان وارد روایت انقلاب بهمن نشود، پاسخی در خور به سوال اینکه چگونه انقلابی که با اهداف آزادی خواهانه و دموکراتیک، سبب عظیمترین جنبش اجتماعی ایرانیان در طی قرون شد، به استبدادی سرکوبگر تر از استبدادی که سبب ساز انقلاب شد، یافت نخواهد شد.

البته این تحقیق می باید حدود 10 سال قبل منتشر می شد. توضیح اینکه تحقیق را برای یکی از ژورنالهای معتبر مطالعات خاورمیانه در انگلستان فرستادم که مطابق معمول باید توسط دو استاد « داوری تخصصی/peer review» می شد. متاسفانه یکی از اساتید، بدون ورود به تحقیق و به چالش کشیدن اسناد، روایت استبداد حاکم را تکرار و اینکه هیچ کودتایی در کار نبوده است و تمام مراحل قانونی بر کناری رئیس جمهور بدقت طی شده است، مانع انتشار تحقیق شد. به سخن دیگر، داور آکادمیک ما داوری آکادمیک را قربانی تعصبهای سیاسی خود کرد و با سو استفاده از موقعیت خود، از انتشار تحقیق جلو گیری کرد. در نتیجه مقاله ای را در یکی از سایتهای معتبر روشنفکران انگلیسی با عنوان:

« The June 1981 coup: the stolen narrative of the Iranian revolution» (*)

و ترجمه آن را با عنوان:

« کودتای خرداد ۱۳۶۰: روایت به سرقت رفته انقلاب ایران»

منتشر کردم. رابرت پاری، ژورنالیست پژوهشگر آمریکایی که بیشترین تحقیقات را در مورد «اکتبر سورپرایز» که همان ساخت و پاخت آقای خمینی و سران حزب جمهوری اسلامی، آقایان بهشتی، رفسنجانی و خامنه ای، انجام داده بود، مقاله را با عنوان:

« Lost History of Iran's 1981 Coup» (***)

ترجمه:

«تاریخ گمشده ایران، کودتای 1981»



را با مقدمه ای که چرا دولت ریگان نیز در باره این کودتا سکوت اختیار کرد منتشر کرد:

« رسانه‌های اصلی همیشه از بکار گیری کلمه کودتا در رابطه با برکناری رهبران نامطلوب (برای دولت‌ها) خوداری می‌کنند، اما سکوت در باره کودتای ۱۹۸۱ (۳۰ خرداد ۶۰ بر علیه بنی صدر) هدف دیگری را هم می‌توانسته تعقیب کند و آن منافع شخصی-سیاسی ریگان می‌باشد در کودتایی که خود انجام داد (اکتبر سورپرایز)، آنگونه که محمود دلخواسته در این باره تامل می‌کند. »

کوشش را برای انتشار ادامه دادم ولی در همه جا پاسداران سانسور بکار بودند و بعد از مدتها از ادامه کوشش خسته شده بودم. خستگی قدری بر طرف شد، وقتی نوام چامسکی که تحقیق را خوانده بود در پیامی، بعد از اینکه بنی صدر را شخصیتی «برجسته/remarkable» توصیف کرد و در مکاتبات بعدی آن را مکرر تکرار، با اظهار شگفتی در باره جلوگیری از انتشار تحقیق، اینجانب را تشویق کرد که به کوشش ادامه دهم. در اینجا نتیجه آن کوشش را می بینید.

مقدمه:

در فرایند وقوع و یا جریان یک انقلاب هیچ امری اجتناب ناپذیر نیست و عدم بررسی این فرایند و اتفاقاتی که می توانست در انقلاب رخ دهد، تحلیلگر را از مشاهده مسیری که می توانست طی شود ناتوان می سازد . (لیون و اشمیت، 1968، ص 73)

بنا به گفته استیفن کینزر، نویسنده کتاب " همه مردان شاه، کودتای آمریکا و ریشه های ترور در خاورمیانه"، ابوالحسن بنی صدر"تجسم روح خوب ایرانیان بود و اساس همین امر موجب سقوط او شد... او فردی بی نهایت شایسته و بزرگوار بود و من فکر می کنم که شاید همین ویژگی علت سقوط او بود. زیرا از عدم وجود یک ویژگی شخصیتی رنج میبرد، یک ویژگی را نداشت، همان ویژگی که افراد دیگر در دولت در سال 1358 به وفور داشتند، و آن ویژگی قساوت و سنگدلی بود ... آنها قسی و سنگدل بودند و آنها بی عاطفه بودند.... مشکل بنی صدر این بود. او نمی توانست با آنها همراهی کند. او از آن افرادی نبود که بتواند بگوید "هدف وسیله را توجیه می کند". شایستگی ذاتی وی او را بران می داشت چنین موضعی بگیرد که به سقوط او انجامید".

در سال 1357، سالها ناآرامی در ایران به نقطه انفجار رسید و موجب بزرگترین انقلاب قرن بیستم شد. اهداف این انقلاب، که در بیش از پانصد شعار مردمی ( مقتدر 1979)

Moqtader, M. (1979). Barresi-ye sho'arha-ye enghelab [Review of the slogans of the revolutionary period]. Ketab-e Jam-eh [Book of Society], 13, pp. 20-21.

و صدها مصاحبه و سخنرانی رهبران آن (بخاش، پاریس، 1 فوریه 2014) بیان شدند. براندازی سلطنت پهلوی و برقراری جمهوری بر اساس استقلال و آزادی، مردمسالاری، عدالت اجتماعی و ترقی بود. در ابتدای انقلاب این آرمان ها در اصول اسلامی، که بخشی از آنها در اولین پیش نویس قانون اساسی نیز گنجانده شده بودند، بیان شد. پیش نویسی که توسط خمینی، رهبر انقلاب، تایید شد و پس از آن ابوالحسن بنی صدر، که در اولین انتحابات ریاست جمهوری ایران با 76% آرا پیروز شده بود (مظفر 1378)، انتخاباتی که وی در آن هوادار آرمان های دمکراتیک انقلاب بود و با تمایلات استبدادی در میان رهبران انقلاب مخالفت کرد و پیروزی سیاسی را در "توانایی" در بازسازی انقلاب و نجات آن از دست مشتی روحانیون فاشیست دانست". (بخاش، 1985، ص 97)

پیشتر از آن، زمانی که انقلاب در ژانویه 1978 آغاز شد، شاه به قصد فرونشاندن جنبش از صدام حسین خواست خمینی را از عراق اخراج کند. اما این اقدام به مجرد اینکه خمینی به پاریس رفت و روشنفکران مسلمان و ملی او را احاطه کردند، نتیجه معکوس به بار آورد. این روشنفکران این فرصت را برای او فراهم آوردند تا بتواند اندیشه حکومت اسلامی را به عنوان جایگزینی برای حکومت سلطنتی معرف کند. جکومتی که "به مفهوم واقعی دمکراتیک خواهد بود" و " توسط مردم جاکمیت خواهد شد" و هرگاه که یک حکومت اسلامی (در ایران) مستقر شود من تنها نقش ارشاد (و راهنمایی) خواهم داشت". (خمینی، بنی صدر، 1981، ص 348)

خمینی هم چنین اظهار داشت که در این دولت مردمسالار " روحانیت نیز حکومت نخواهد کرد. آنها نظارت می کنند و به مسئولین رهنمود می دهند. این دولت در تمام سطوح بر اساس رأی مردم خواهد بود و توسط مردم نظارت، ارزیابی و انتقاد قرار خواهد گرفت". (خمینی، 1378، جلد 4، س 160) در این بیان، آزادی مهمترین اصل دولت بود: " اولین چیزی که برای انسان وجود دارد آزادی بیان است". ( خمینی، 5 اوت 1978 در دوستکام و جلالی، 1358، ص 168) و " اسلام، دین ترقی و دمکراسی به مفهوم واقعی آن می باشد" (خمینی، 1378، جلد 5، ص 353). خمینی هم چنین ادعا کرد " رژیم ایران نظامی دموکراتیک خواهد شد که سبب ثبات در منطقه می شود. سرمایه به ایران باز خواهد گشت و برای منافع مردم بکار گرفته خواهد شد." (در کتاب بنی صدر1981، ص 190) به این علت که "ما می خواهیم اعلامیه حقوق بشر را بر قرار کنیم{در کشورمان}ما می خواهیم آزاد باشیم، ما می خواهیم آزادی و استقلال در کشورمان داشته باشیم" . (خمینی، 1378، جلد 2، ص 242) در جنین دولتی زنان نیز آزاد خواهند بود. در چنین دولتی زنان نیز آزاد خواهند شد:" اسلام نه تنها طرفدار آزادی زنان است، بیشتر، این دین، پایه گذار آزادی زنان در همه ابعاد است. " (خمینی، 1378، جلد 6، ص 578) و گفت: "زنان در حکومت اسلامی مانند مردان آزاد هستند و با آنها برابر هستند. اسلام زنان را از برده مرد بودن رها کرد و آنها را با مردان برابر کرد"(10 ژوئیه 1978، درکتاب دوستکام و جلالی، 1358، ص 78)

این سخنها از نظرات ده سال پیشتر او بسیار متفاوت بود. آن زمان خمینی که در عراق در تبعید زندگی میکرد، پس از دست کشیدن از امکان اصلاح سلطنت و اجرای قانون اساسی مشروطیت، حکومت اسلامی را بر مبنای نظریه ولایت فقیه مطرح کرد که مردم در چنین حکومتی هم چون صغار و ایتام توسط روحانیون رهبری میشوند. ولایت فقیه نظری است عقلانی: "همانطور که (عقلانی است) قیمی برای یتیم تعیین کنیم. هیچ فرقی بین قیم برای ایتام یا قیم برای ملت تعیین کردن. برای اینکه از نظر وظیفه و موقعیت بین آنها تفاوتی نیست". (خمینی، 1348، ص 64-61) اما از آنجا که مردمسالاری یکی از اهداف اصلی جنبش انقلابی ایران در این زمان بود (همانطور که در انقلاب مشروطیت و نهضت ملی شدن صنعت نفت به رهبری دکتر مصدق بود)، وی خیلی زود متوجه شد که تنها شانس او برای رهبری انقلاب در آن است که او صدای خواست و آرزوی مردم شود و در نهایت اعلام کرد: "معیار رای مردم است، هر رایی که ملت بدهد ما هم از آن تبعیت خواهیم کرد". (خمینی، 1378، جلد 4، ص 181)

اما این تفییر موضع او چندان شگفت انگیز نبود. پیش تر از این او نظر خود را از طرفداری سخت از سلطنت تا اوائل دهه 1340 شمسی و مخالفت با هر تفییری در قانون اساسی مشروطه را تغییر داده بود. این امر در برخورد او با اولین پیش نویس قانون اساسی که اشاره ای نیز به ولایت فقیه نکرده بود و رای مردم تنها منبع مشروعیت بود؛ آشکار شد. " این قانون ( اساسی) بهای هزاران شهید انقلاب مشروطه است تا زمان ظهور امام زمان هیچکس حق ندارد حتی یک ماده آن را تغییر دهد.". (ناطق، 6 می 2021) در ابتدا او حتی مخالف نظریه ولایت فقیه هم بود که دیرتر از آن طرفداری کرد. (منتظر 1984) از آن گذشته، یک باور عمومی وجود داشت که مرجع تقلید، بر خلاف اغلب سیاستمداران، دروغ نمی گوید و عهد خود را زیرپا نمی گذارد. نظر قرآن درباره وخامت و سنگینی رعایت تعهد بسیار روشن است. " به عهد خود وفا کنید که بازخواست خواهید شد ". (قرآن، سوره 1 آیه 34) بنی صدر و دیگر نخبگان سیاسی که با خمینی همکاری می گردند هنوز پی نبرده بودند که خمینی عدم ثبات (و تناقض و ناهمسازی) را بخشی از رهبری خود می داند. چند صباحی دیرتر خمینی آشکارا به پایبندی خود به روش ماکیاولی در سیاست اذعان کرد. " ما می‌خواهیم اسلام را پیاده کنیم. پس ممکن است دیروز من یک حرفی زده باشم و امروز حرف دیگری را و فردا حرف دیگری را. این معنی ندارد که من بگویم چون دیروز حرفی زده‌ام باید روی همان حرف باقی بمانم. ". ( خمینی، 1378، جلد 18، ص 178)