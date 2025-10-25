Saturday, Oct 25, 2025

صفحه نخست » پژمان جمشیدی از زندان آزاد شد

pjfreed.jpgایران اینترنشنال - مهدی محرابی، وکیل مدافع پژمان جمشیدی، خبر داد این بازیگر با تودیع وثیقه از زندان آزاد شده است. رسانه‌ها در ایران دلیل بازداشت او را اتهام «تجاوز به عنف» بر اساس شکایت شاکی خصوصی عنوان کرده بودند.

ساعاتی پیش از سخنان وکیل جمشیدی، علی القاصی مهر، رییس کل دادگستری استان تهران، اعلام کرد دادگاه تجدید‌نظر قرار بازداشت این بازیگر سینما و بازیکن سابق فوتبال را نقض کرده است.

القاصی مهر افزود در خصوص این پرونده باید «قرار متناسب» صادر شود.

به موجب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، قرار بازداشت موقت دادگاه کیفری، قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی است.

مرجع اعتراض به قرار بازداشت موقت صادر شده از سوی دادگاه کیفری یک، دادگاه تجدیدنظر استان است و طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم یا وکیل او می‌توانند نسبت به قرار بازداشت موقت در مهلت مقرر، ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قرار، به این دادگاه اعتراض کنند.

جلسه بازپرسی و تحقیقات تکمیلی پرونده جمشیدی، ۲۸ مهرماه در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.

پس از این جلسه، قاضی پرونده قرار بازداشت موقت برای این بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال و باشگاه پرسپولیس صادر کرد و او روانه زندان قزلحصار شد.

روزنامه «هفت صبح» اول مهر در گزارشی بدون اشاره مستقیم به نام جمشیدی، جزییات روند تشکیل پرونده، ماهیت اتهام‌ها و نحوه بازداشت و انتقال او به زندان را منتشر کرد.

به گزارش این روزنامه، ماجرا به حدود پنج ماه پیش بازمی‌گردد؛ زمانی که «شکایت دختری جوان علیه یکی از بازیگران سرشناس سینما و تلویزیون» در دادگاه کیفری ثبت شد.

آن زمان رسانه‌ها از ذکر نام متهم خودداری کردند اما پس از انتشار خبر بازداشت، نام جمشیدی در بسیاری از شبکه‌های خبری و اجتماعی مطرح شد.

بر اساس این گزارش، شاکی پرونده اعلام کرده در پی آشنایی با این بازیگر در یکی از پروژه‌های کاری، با وعده همکاری حرفه‌ای از سوی او روبه‌رو شده و چند شب بعد، در مسیری که همراه او بوده، «به اجبار به خانه‌اش منتقل شده و مورد تجاوز قرار گرفته» است: «مرا با اجبار به خانه‌اش برد و آنجا دست و پایم را بست و به من تجاوز کرد.»

شاکی در شکایت خود گفته پس از این واقعه به پزشکی قانونی معرفی و معاینات و آزمایش‌های لازم انجام شده است.

مامک جمشیدی، خواهر پژمان جمشیدی، ۳۰ مهرماه در یک استوری اینستاگرامی نوشت «تا این لحظه هیچ اتهامی علیه برادرم اثبات نشده» و نهادهای قضایی و مربوطه در حال پیگیری موضوع هستند.

او افزود برادرش برای «احترام به قانون و روشن شدن زوایای پشت پرده این داستان»، خود شخصا مراجعه کرده است.

دختر شاکی در اظهارات اولیه، ماجرا را «آشنایی کاری» توصیف کرده که به «ربودن و تعرض» منتهی شده و در مقابل، جمشیدی در تمام مراحل تحقیقات، این اتهام‌ها را «قویا انکار کرده» و گفته است شکایت شاکی را قبول ندارد.

پرونده جمشیدی اکنون در مرحله بررسی‌های تکمیلی و کارشناسی است و هنوز هیچ حکمی در اثبات یا رد اتهام او صادر نشده است.

