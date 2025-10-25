Saturday, Oct 25, 2025

viber_image_2025-07-18_18-34-51-897.jpgبه گزارش خبرآنلاین، در روزهایی که همچنان در جامعه حرف از جنگ دوازده‌روزه و تبعات آن است، انتشار خبر تشکیل «اتاق وضعیت حجاب» از سوی ستاد امر به معروف استان تهران، برای بسیاری از مردم تعجب‌برانگیز و نگران‌کننده بود.

در شرایطی که انتظار عمومی بر این بود که دولت و مسئولان پس از دوران جنگ که با خسارت و التهاب همراه بود، تمرکز خود را بر بهبود معیشت مردم بگذارند، سخن از اتاق وضعیت حجاب و ۸۰ هزار نیروی آمر به معروف در تهران رفت که نه تنها اولویت‌های واقعی جامعه را نادیده می‌گیرد، بلکه بر شکاف‌ها دامن می‌زند و آنها را عمیق‌تر می‌سازد.

تبسیاری معتقدند شکیل «اتاق وضعیت حجاب» در چنین فضایی، بیشتر از آنکه راهکاری فرهنگی تلقی شود، به اقدامی سیاسی علیه دولت مستقر و نمایشی شباهت دارد.

غلامحسین کرباسچی فعال سیاسی اصلاح طلب درباره همین موضوع به خبرآنلاین گفت: پشت تمام این موارد، همان کسانی هستند که بودجه برایشان در نظر گرفته می‌شود. اگر آقای پزشکیان شعار می‌دهد که ما می‌خواهیم موضوع بودجه را عملیاتی کنیم، باید برای این نهادهایی که مشخص است کارکردشان نه‌تنها در آن عملیاتی که در ذهنشان هست هیچ‌گونه آماری نمی‌توانند نشان دهند، بلکه عملکردشان برعکسِ آن چیزی است که باید باشد، فکری اساسی کند.

وی افزود: نتیجه‌ی این کارها را می‌توان این‌گونه برداشت کرد که در نهایت، مردم از حجاب و دین بیزار می‌شوند.

کرباسچی درباره وعده هایی که رئیس جمهور داده بود نیز گفت: آقای پزشکیان باید طبق وعده‌هایی که داده بود، بی‌دلیل بودجه‌ی ملت را به این نهادها ندهد؛ چراکه اگر این افراد این بودجه‌ها را نداشته باشند، نمی‌توانند چنین موضوعاتی را عملی کنند و به تعبیری، این قائله تمام می‌شود.

وی اعتقاد مردم را مستحکم دانست و گفت: اگر مردم اعتقاد داشته باشند و بخواهند باحجاب باشند، ۸۰ هزار تا که هیچ، ۸۰۰ هزار نیرو هم داشته باشند، نمی‌توانند مردم را بی‌حجاب کنند. در زمان رضا شاه هم چنین بود؛ با تمام قلدری و تمام نیروهایی که در خدمت داشت، نتوانست مردم را بی‌حجاب کند.

وی بیان کرد: اکنون نیز چنین است؛ اگر به حجاب اعتقاد داشته باشند و ما دینشان را از بین نبریم و آن‌ها را مجبور به کاری که نمی‌خواهند نکنیم، مطابق فرهنگ خودشان همه‌چیز را حفظ می‌کنند.

کرباسچی تاثیر ۸۰ هزار نیرو و اتاق وضعیت حجاب را بی اثر دانست و گفت: این موارد بارها تکرار شده است؛ اکثر مراجع در این باره سخن گفته‌اند. اکنون دوباره این افراد می‌خواهند ۸۰ هزار نیرو به خیابان بیاورند، در حالی که اگر ۸ ‌میلیون نفر هم باشد، هیچ تأثیری نخواهد داشت.


او همچنین طرح موضوع اتاق وضعیت حجاب و ۸۰ هزار نیرو را به نوعی تخطی کردن از دستور شورای عالی امینت ملی دانست.

وی درباره بودجه ای که دولت به این نهاد ها اختصاص می‌دهد بیان کرد: تمام این موارد به بودجه‌ای که دولت به آن‌ها اختصاص می‌دهد مربوط می‌شود؛ زیرا وقتی به این نوع نهادها بودجه‌ی بسیار زیادی تعلق می‌گیرد، آن‌ها می‌خواهند عملکردی از این دست از خود نشان دهند.

وی افزود: زمانی که دولت هر روز می‌گوید ما بودجه نداریم یا کسری بودجه داریم، نباید به این نهادها بودجه ‌هابی میلیاردی اختصاص داده شود. اگر برای این نهادها و این افراد بودجه‌ای در نظر گرفته نشود، آن‌ها نیز به دنبال شغل دیگری خواهند رفت.

کرباسچی در پایان تصریح کرد: با بودجه‌ای که به این افراد داده می‌شود، می‌توان زخم‌های دیگری را ترمیم کرد. می‌توان این بودجه را به رفاه و اشتغال اختصاص داد، یا برای آن ۴۰ میلیون نفری که زیر خط فقر هستند کاری انجام داد. قطعاً تأثیر این کارها در دین‌داری مردم بسیار بیشتر خواهد بود.

