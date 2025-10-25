Saturday, Oct 25, 2025

صفحه نخست » دعوت مادورو از ترامپ برای حمله نظامی به خاک ونزوئلا؟!

22222.jpgدعوت مادورو از ترامپ برای حمله نظامی به خاک ونزوئلا؟! احمد زیاد آبادی مادورو رئیس‌جمهور ونزوئلا خطاب به ترامپ: "جنگ نه! جنگ نه! جنگ نه! صلح! صلح ابدی!" دوست دارم بدانم نظر سوپرانقلابی‌های داخلی در بارهٔ صحبت‌های مادورو چیست؟

آیا به زعم آنان مادورو با این حرف‌ها در حال نشان دادن سستی و ضعف و دعوت از ارتش آمریکا برای حمله به ونزوئلاست؟

اگر اینطور است، پس چرا او را محکوم نمی‌کنند، و اگر تفسیر دیگری از سخنان او دارند، چرا حرف‌های مشابه اما بسیار رقیق‌تر از آن در داخل ایران را، دعوت از آمریکا برای حمله به کشور می‌دانند و تهدید به برخورد می‌کنند؟

pjvid.jpg
نخستین ویدئو از پژمان جمشیدی پس از آزادی
viber_image_2025-07-18_18-34-51-897.jpg
کرباسچی: ۸ میلیون نفر هم به خیابان بیایند تاثیری ندارد

