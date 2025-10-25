دعوت مادورو از ترامپ برای حمله نظامی به خاک ونزوئلا؟! احمد زیاد آبادی مادورو رئیس‌جمهور ونزوئلا خطاب به ترامپ: "جنگ نه! جنگ نه! جنگ نه! صلح! صلح ابدی!" دوست دارم بدانم نظر سوپرانقلابی‌های داخلی در بارهٔ صحبت‌های مادورو چیست؟

آیا به زعم آنان مادورو با این حرف‌ها در حال نشان دادن سستی و ضعف و دعوت از ارتش آمریکا برای حمله به ونزوئلاست؟

اگر اینطور است، پس چرا او را محکوم نمی‌کنند، و اگر تفسیر دیگری از سخنان او دارند، چرا حرف‌های مشابه اما بسیار رقیق‌تر از آن در داخل ایران را، دعوت از آمریکا برای حمله به کشور می‌دانند و تهدید به برخورد می‌کنند؟