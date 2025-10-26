این مقاله در باره فساد و تقلب در بانکداری باصطلاح خصوص ایران و بوِزه بانک آینده (تات) در سال 1390 برای اولین بار نوشته شد که هیچکس هنوز جرئت نمیکرد برعلیه دارودسته بانکداران خصوصی بنویسد. البته که این نوشته کمی بعد مشکلات خاصی را برای نویسنده به وجودآورد. دوانی معتقد بود و هست که مقامات نطارتی خودشان در این بانکهای متقلب شریک قافله بوده اند زیرا همان مقام نظارتی که چندسال قبل ناظر این بانکها بوده بعد از بازنشستگی به مدیریت همان بانک منصوب و در تقلبات آن مشارکت داشته است (مصداق واقعی تضاد منافع ) ویا اسامی برخی مقلامات نظارتی در واگذاری واحدهای مسکونی پروژه کاوه موسسه مالی اعتباری توسعه دیده شده است لذا نمی توان انتظارداشت این حضرات از منافع ملت و ذینفعان در مقابل صاحبان سهام بانکها که برخی اژ آنها عملا توسط یک شخص اداره و کنترل می شده اند ، حمایت کنند. زیرا به مصداق مثال معروف « هرچه به گنددنمکش می زنند وای به روزی که به گندد نمک ؟!

• جنگ تحمیلی پایان یافته و من هم جزء از ما بهترانی که اصلاً جبهه و جنگ ندیده ام چه رسد به «شهادت و ایثار» اما تا بخواهید دوست و فامیل و رفیق بین جبهه ای ها دارم.

• در دوره جنگ وقتی مردم محتاج نان شب بودند من و اطرافیانم با رانت ارز، سیمان، فولاد و قراضه، مجوز واردات و صادرات اندوخته ناچیزی پس انداز کرده بودم.

• مبالغ رشوه و اختلاس و ارزهای خرید خارجی را که در خارج از کشور سپرده کرده بودم برای تاسیس یک بانک خصوصی کنار گذاشته بودم

• در یکی از دو معامله درشت با شهرداری و نهادهای عمومی سری تو سرها درآورده و زمین خواری را پیشه کرده بودم.

• حدود ۲۰ نفر کارشناس مشاور دوره و اطرافم پرسه می زدند. آنها بالغ بر ۰۰۰/۲۰ ساعت کار کارشناسی کرده بودند که چگونه من بتوانم املاک و مستغلات سند دار، بی سند، مسئله دار ، تملیکی و مصادره ای را آب کنم. ضمناً بخش قابل توجهی از ارزهای خارج از کشور را به داخل انتقال دهم.

• سر پروفسور مشاوران با خوشحالی به اطلاع رساند که قربان چه نشسته ای دارند مجوز موسسه مالی- اعتباری و بانک پخش و پلا می کنند از خوشحالی در پوست خود نمی گنجیدم. با بیست نفر از صاحب منصبان تماس گرفتم آنها نیز بیست نفر صاحب امضاء بمن معرفی کردند.

• قرار شد بیست نفر آدم درست حسابی هم به عنوان هیات مدیره،‌ مشاور عالی،‌ کارشناس و رابط معرفی کنیم.

• چشمتان روز بد نبیند قرار شد در مصاحبه بانکداری هم شرکت کنم. حالا ببینید چه می شود. من دیپلم ردی قرار شد راجع به اهداف و برنامه بانکی و بیزینس پلان صحبت کنم. من راجع به پالان الاع خیلی اطلاعات داشتم اما از بیزینس پلان بی اطلاع بودم. یکی از همان صاحب منصبان توصیه کرد اصلاً نگران نباش هر چی ازت سوال کردند تو راجع به همان پالان الاغ جوا ب ده!! البته سرپروفسور مشاوران از مدتها قبل یکجلد کتاب حاجی آقا بمن داد و گفت روزی سه بار این کتاب را بدقت بخوان و به نصایح حاج آفا بدرستی عمل کن تا موفق شوی.!

• می دانید کتاب خواندن برای امثال ما جقدر سخت است ولی خداوکیلی من این کتاب را حفظم. اینقدر خودم را مدیون نوشته ها و نصایح «حاج آقا» می دانم که کتاب را شب ها زیر سرم می گذارم .؟!

• خلاصه چه امتحان و مصاحبه نفس گیری شد. من و آقا داداش ها و بابا شدیم موسسین و فاندر بانک. برای سرمایه بانک نیز از مدتها پیش لیست اموال و املاک و مستغلات و سرقفلی محل کسب با سند، بی سند، مشکل دارد بی صاحب را داده بودیم کارشناسی،‌ خدا پدر کارشناس را بیامرزد. انصاف داشت هر ملکی را با یک بار کارشناسی چند بار در لیست آورد و هر یک ریال را چون حلال بود یکصد ریال ارزش نهاد.

• پیش خودم فکر کردم این همه ملک و مستغلات چرا !؟ من که حساب بانکی دارم ، خوش حساب صاحب نفوذ هم که هستم، یک ضمانت نامه درشت بانکی از یکی از همین بانک های تازه تاسیس گرفتم و بردم نزد آن یکی بانک دیگر وثیقه گذاشتم و خواهش کردم بجایش یک ضمانت نامه دیگر در وجه بانک صادر کننده صادر کنند. مدیر شعبه آن بانک بمن زل زده بود و فکر می کردم مغز حیوان خورده ام و خبر نداشت که قرار است با تغییر ضمانت نامه، سهام بانک اولیه را صاحب شوم.

• با کلی توصییه و بدو وبدو بالاخره توانستم مجوز مشروط تاسیس بانک خصوصی را اخذ کنم. حالا دو تا بانک داشتم. اولی را با ضمانت نامه صاحب شدم و دومی را با صدور ضمانت نامه از بانک اولی بطرفیت بانک دومی.

• تو حال و فکر بودم که کتاب «چه کسی پنیرمن را جابجا کرده است » به دستم رسید. با دقت و غلاقه عجیبی کتاب را تا ته ته خواندم . قاه قاه می خندیدم در حالیکه من بار کشور را بسته بودم او دنبال پنیرش می گشت.