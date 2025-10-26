برای درک ناتوانی حکومت قرائن و نشانه‌های فراوانی وجود دارند، اما شاید نقشه‌ راهی که تمام این مصداق‌های نقطه‌ای را چون دانه‌های یک زنجیر به هم متصل نموده چرایی تمام‌شان را توجیه می‌کند، در پیش گرفتن استراتژی "گروگان‌گیری" از سوی حکومت طی سال‌های اخیر است.

دولت‌-ملت‌های عادی، طبعا بر اساس منافع مشترک و دریافت بیشترین سهم از معادلات جهانی عمل می‌کنند.

حکومت‌ها بر اساس این دستور کلی با اولویت قرار دادن تحقق منافع و اهداف ملی به‌صورتی که تا حد ممکن بر تامین منافع سایر کشورها هم منطبق باشد تلاش می‌کنند و در این راستا با کشورهای مختلف و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در تعاملی دائمی هستند؛ ساز و کاری که به طور مداوم اقتدار و اراده مصمم برای رسیدن به یک هدف را با تعامل و کوتاه آمدن به موقع برای رسیدن به یک توافق مرضی ‌الطرفین در هم می‌آمیزد.

سیاستمداران جابجا شونده در نهاد قدرت و نیازمند رای ملت در چنین ساختاری با به خرج دادن انعطاف در روابط بین‌المللی سیگنال در نظر گرفتن منافع همگانی را برای ملت می‌فرستند و در عوض در موقع نیاز به آرای مردم یا اتخاذ موضع اقتدار در روابط بین‌المللی از حمایت آنان برخوردار می‌شوند.

اما جمهوری اسلامی طی دهه‌ها، تقریبا تمام پایگاه مردمی خود را از دست داده است و در حال حاضر سیاست‌هایش را تتها در راستای یک ایدئولوژی متوهمانه مذهبی پیش می‌برد که حتی همان هم از اصالت ندارد و تنها پوششی برای غارت منابع و منافع ملی و واریز آن به حساب خودی‌ها در سفره انقلاب است.

به همین دلیل ادعای اقتدار این حکومت در عرصه بین‌المللی فاقد پشتوانه‌ی مردمی بوده، وابستگی تام به نیروی نظامی و نیروهای نیابتی‌اش دارد.

در این زمینه نیز با نگاهی مجمل در می‌یابیم که وضعیت نیروهای نیابتی نظام بعد از شادی و شیرینی‌خوران اولیه پس از حمله ۷ اکتبر حماس در حضیض انحطاط قرار گرفت و در همه جبهه‌ها قلع قمع شد، تا حدی که حکومتی که زمانی به داشتن ۷ نیروی نیابتی فخر می‌فروخت و در پس زمینه‌ی پرچم آنها مصاحبه برگزار می‌کرد امروز حتی از اقدامات نیروهای نظامی باقیمانده‌اش در یمن و عراق نیز تبری می‌جوید.

نیروی نظامی حکومت هم در مقیاس بین‌المللی هژمونیک و پیشگیری کننده نبوده، مبتنی بر جنگ‌افزارهایی است که اجازه برتری نظامی حتی در سطح منطقه‌ای را هم به او نمی‌‌دهد.