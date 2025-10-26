۱. مقدمه

در روزهای اخیر، رسانه‌های ایران از ادغام بانک آینده در بانک ملی خبر دادند؛ اقدامی که پس از چندین سال زیان، بدهی سنگین به بانک مرکزی، و انباشت ۵۰۰ هزار میلیارد تومان ضرر عملیاتی انجام شد. این عدد معادل بیش از ۲۰٪ پایه پولی کشور است. رخداد مزبور نه صرفاً یک بحران بانکی، بلکه نشانه‌ای از بحران حکمرانی مالی در اقتصاد ولایی ایران است--جایی که نهادهای اقتصادی بر مبنای روابط قدرت، نه هنجارهای پذیرفته اقتصاد بازار و نظام بانکی شفاف، اداره می‌شوند.

ورشکستگی و ادغام بانک آینده در بانک ملی ایران، با زیان انباشته‌ای بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان، یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های نظام بانکی ایران در دهه اخیر است. این بحران نه حاصل شکست بازار بلکه نتیجه مستقیم فساد ساختاری، رانت مالی، و ناکارآمدی نظارتی در چارچوب آن چیزی است که می‌توان آن را «اقتصاد ولایی» نامید--اقتصادی که در آن تصمیمات کلان مالی تابع روابط سیاسی، منافع نهادهای شبه‌دولتی و مصونیت‌های ساختاری است.

این یادداشت با بهره‌گیری از نظریه‌های «فساد سیستمی در اقتصادهای رانتی» (Rose-Ackerman, 2018)، «بانکداری رفاقتی» (Crony Banking, Hellman et al., 2000)، و «سرکوب مالی» (McKinnon, 1973)، نشان می‌دهد که چگونه انحراف از اصول شفافیت و رقابت آزاد، موجب خلق بانک‌هایی شده که نه برای تأمین مالی تولید، بلکه برای بازتوزیع رانت میان مقامات حکومتی اعم از سیاسی و اقتصادی تأسیس می‌شوند.

۲. چارچوب نظری

۲.۱ فساد و اقتصاد رانتی

بنا به نظریه آن کروگر (1974 Anne Krueger)، رانت‌جویی و رانتپردازی هنگامی تشدید می‌شود که نظام بانکی مستقل از دولت وجود نداشته باشد و دولت کنترل دسترسی به منابع کمیاب (نظیر مجوزهای بانکی و ارزی) را در اختیار داشته باشد. در ایران، مجوزهای بانکی عملاً به سازمانها و ارگانهای دارای پیوندهای سیاسی با باندهای قدرت حاکم داده می‌شود، و بانک آینده نمونه‌ای از همین روند است؛ بانکی که بر بستر پروژه‌های ساخت‌وساز، تأمین مالی غیرشفاف، و ارتباط با شبکه‌های شبه‌دولتی شکل گرفت.