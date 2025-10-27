در سرپل ذهاب معلم بودم. در میان شاگردانم، دختری بود به نام گلناز؛ شانزده‌ساله، با چشمانی نافذ، درس‌خوان و مودب.

روزی پس از پایان کلاس، وقتی به سمت ماشینم رفتم، پاکتی روی صندلی دیدم. نامه از گلناز بود. نوشته بود که از فردا دیگر نمی‌تواند به مدرسه بیاید، در حالی که عاشق درس خواندن است. والدینش به او گفته بودند که حق ندارد ادامه دهد و در پایان نوشته بود: اگر نتوانم به مدرسه بروم، خودکشی می‌کنم.

توضیح داده بود که نامه‌ای از پسر همسایه دریافت کرده و والدینش به بهانه‌ی آن، رفتنش به مدرسه را ممنوع کرده‌اند. از من خواسته بود با پدر و مادرش صحبت کنم.

من هم جوان و کم تجربه، موضوع را با پدرم در میان گذاشتم. او گفت "بهتر است در کار خانواده‌ی دیگر دخالت نکنی. این‌جور حرف‌ها از جوان‌ها زیاد شنیده می‌شود، عمل نمی‌کنند. نگران نباش" و من هم سکوت کردم...

صبح روز بعد، وقتی وارد کلاس شدم، دیدم دخترها گریه می‌کنند. پرسیدم چه شده؟ گفتند: گلناز دیشب خودکشی کرده،

با شتاب خود را به بیمارستان رساندم، اما دیر شده بود. گلناز دیگر زنده نبود.

در مراسمش، پدرش گریه میکرد ومادرش بر سر و صورت خود می‌زد. در میان جمع رو به او فریاد زدم: "تو و شوهرت قاتل گلناز هستید! من از او نامه دارم!". اما دوباره اطرافیان مانع شکایت من شدند...