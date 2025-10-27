در مقابل، مخالفت‌های دینی در اسلام، مسیحیت و حتی یهودیت از نوع الهیاتی است نه نژادی. اصولا هر دینی چه ابراهیمی و چه غیرابراهیمی، خود را برتر و برحق‌تر از دیگران می‌داند، اما این به معنای نفرت از پیروان ادیان دیگر نیست. در اسلام، یهودیان و مسیحیان به عنوان «اهل کتاب» شناخته می‌شوند و قرآن تصریح می‌کند: «لا إکراه فی الدین» به معنای «هیچ اجباری در دین نیست». در جامعه‌ی اسلامی کلاسیک، اقلیت‌های دینی هرچند در جایگاهی نابرابر و تبعیض‌آمیز، اما پذیرفته‌شده زندگی می‌کردند و هدف از اختلافات عقیدتی، حذف فیزیکی یا نابودی آنان نبود.

یهودی‌ستیزی در معنای امروزی، زاده‌ی قرن نوزدهم اروپاست؛ زمانی که اندیشه‌های نژادگرایانه و ملی‌گرایی افراطی جای ایمان مذهبی را گرفتند و یهودیان نه به عنوان پیروان یک دین، بلکه به عنوان «قوم» یا «نژادی خطرناک و بیگانه» معرفی شدند. در این دیدگاه، یهودی بودن امری ذاتی و تغییرناپذیر تلقی می‌شد، حتی اگر فرد دین خود را عوض می‌کرد. از همین تفکر بود که نازیسم و در نهایت فاجعه‌ی هولوکاست زاده شد. اینکه از مارکس گرفته تا بسیاری از اندیشمندان اروپایی دیگر از قرن ۱۸ به بعد درباره «مسئله یهود» کتاب و مقاله نوشته‌اند، پاسخی به معضل و پدیده نژادپرستی و یهودی‌ستیزی که در اروپای مدرن در زمان رواج ناسیونالیسم و تشکیل دولت‌-ملت‌ها شکل گرفت و بتدریج رشد کرد. در آلمان در سال ۱۸۷۹ یک روزنامه‌نگار یهودی‌ستیز بنام «ویلهام مار» برای اولین بار از واژه Antisemitismus (آنتی ‌سمیتیسم) استفاده کرد. ویلهم مار می‌خواست نفرت از یهودیان را دیگر نه به عنوان یک دشمنی مذهبی علیه دین یهود، بلکه به عنوان یک دشمنی نژادی و قومی معرفی کند.

یهودیان در سرزمین‌های اسلامی، از جمله در ایران، معمولاً از نظر نژادی مورد تحقیر یا طرد قرار نمی‌گرفتند و بسیاری از آنان کسب‌وکار و موقعیت اجتماعی مشخصی داشتند. در شهرهایی چون تهران، اصفهان و شیراز، جامعه‌های یهودی (کلیمی) فعال و کهنی وجود داشته که هنوز هم وجود دارد. همچنین در همدان، جامعه‌ی یهودی تاریخی و آرامگاه‌ «اِستر و مُردخای» به عنوان عبادتگاه و نماد حضور دیرپای یهودیان در ایران شناخته می‌شود. این دو مکان بعد از بیت‌المقدس دومین عبادتگاه یهودیان جهان محسوب می‌شود که در مراسم مذهبی جشن «پوریم» مورد توجه ویژه قرار می‌گیرد. این نمونه‌ها نشان می‌دهد که در نگاه اسلامی و ایرانی برخلاف اروپای مدرن، یهودی بودن یک «هویت نژادی مطرود» محسوب نمی‌شده است.

پس حتی در جمهوری اسلامی هم علیرغم نابرابری و تبعیض‌های حقوقی علیه اقلیت‌های دینی ادیان ابراهیمی، پیروان این ادیان از نظر نژادی مورد تحقیر نیستند، به زندگی و‌ کسب و کار خود مشغول هستند و درچهارچوب قانون اساسی موجود نماینده نیز در مجلس شورای اسلامی دارند.

حتی در عرصه عقیدتی و دینی اختلاف بیشتری بین مسیحیان و یهودیان وجود دارد تا میان مسلمانان و یهودیان. چون مسیحیان بخاطر مصلوب شدن مسیح توسط پونتیوس پیلاطُوس حاکم رومی اورشالیم به تحریک کاهنان یهودی، اصطلاح «Deicid» که ریشه لاتینی دارد به معنای «کشنده خدا» یا «قاتل مسیح» نام می‌بردند.

تفاوت اساسی این دو نگاه در ماهیت و انگیزه‌ی آن‌هاست. یهودی‌ستیزی مدرن ریشه در نژادپرستی و ایدئولوژی سیاسی دارد، در حالی که اختلاف دینی در ادیان ابراهیمی ریشه در باور و تفسیر الهیاتی دارد. در یهودی‌ستیزی، فرد به سبب تولد و نژادش دشمن تلقی می‌شود و هیچ امکانی برای تغییر یا گفت‌وگو وجود ندارد؛ اما در اختلاف دینی، اساس ماجرا ایمان و باور است و گفت‌وگو، مناظره و حتی تغییر عقیده ممکن است.

در دوران معاصر، مفهوم «یهودی‌ستیزی» گاه به شکلی سیاسی و مغرضانه به کار می‌رود. دست‌راستی‌های اسرائیل و طرفدارانشان هرگونه مخالفت با سیاست‌های دولت اسرائیل، اشغاگری یا انتقاد از جنایات آن علیه مردم فلسطین و کشتار مردم غزه را فوراً «یهودی‌ستیزی» می‌خوانند تا مخالفانشان را به نژادپرستی متهم کنند و دهان منتقدان را ببندند. این نوع سوءاستفاده، نه تنها معنای تاریخی و اخلاقی یهودی‌ستیزی را تحریف می‌کند، بلکه مانع نقد مشروع و اخلاقی سیاست‌های اسرائیل می‌شود.

در نهایت، باید تفاوت میان نفرت نژادی و اختلاف دینی را روشن نگه داشت. یهودی‌ستیزی پدیده‌ای نژادپرستانه و زاده‌ی بحران‌های فکری اروپا بود، اما اختلاف دینی، بخشی از تاریخ گفت‌وگو و جدال فکری در ادیان ابراهیمی ده‌ها قرن است، جدالی که ریشه‌ای چند‌هزار‌ساله دارد و بخش جدایی‌ناپذیر از تاریخ دین و اندیشه‌ی انسانی است. آمیختن این دو مفهوم، هم تاریخ را مخدوش می‌کند و هم بهانه‌ای به دست صهیونیست‌های مدافع سیاست‌های دست‌راستی در اسرائیل و برخی کشورهای اروپایی مانند آلمان و فرانسه می‌دهد تا با برچسب «یهودی‌ستیزی» و با سوءاستفاده از قوانین ضد نژادپرستی، صدای عدالت‌خواهی و اعتراض را خاموش کنند و تظاهرکنندگان علیه کشتار مردم غزه در خیابان‌های برلین و پاریس را دستگیر کنند و یا مورد ضرب و شتم قرار دهند.