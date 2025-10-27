خبرنامه گویا - کنفرانس اسلو تلاشی برای اتحاد نیروهای آزادی‌خواه حول محور حقوق بشر و مخالفت با اعدام بود، اما با موجی از حملات سیاسی و تحریف مواجه شد. نویسنده این واکنش‌ها را نشانه‌ی ترس افراطیون از رشد عقلانیت در اپوزیسیون می‌داند و تأکید می‌کند که تنها با تداوم گفت‌وگو، اعتدال و اتحاد می‌توان ایران را از چرخه‌ی نفرت و ویرانی نجات داد

نه به اعدام، نه به نفرت پراکنی، کنفرانس اسلو زیر تیغ افراطیون، عقلانیت یا هوچی گری

بهرام فرخی



در هر بزنگاه تاریخی، درست در لحظه‌ای که روزنه‌ای از عقلانیت و گفت‌وگو در برابر ملت ایران گشوده می‌شود، نیرویی پنهان از دل تاریکی سر برمی‌آورد تا آن را ببندد. امروز نیز همان صحنه تکرار شده است.

کنفرانس اسلو، که با هدفی انسانی و فراسیاسی برگزار شد، بهانه‌ای شد برای هجوم سازمان‌یافته به جریان‌های متعهد به آزادی، حقوق بشر و همگرایی ملی.



در حقیقت، این کنفرانس نه میدان رقابت سیاسی بود، نه بستری برای تصمیم‌گیری درباره ائتلاف‌ها یا شکل آینده‌ی حکومت.

اسلو، گردهمایی مدافعان حیات انسان بود.

نشستی حقوق‌بشری که به همت جمعی از کنشگران مستقل برگزار شد تا صدای واحدی علیه ماشین اعدام و خشونت دولتی در ایران طنین‌انداز شود.

در این نشست، احزاب، گروه‌ها و چهره‌های ملی از گرایش‌های گوناگون کنار هم نشستند، نه برای تقسیم قدرت، بلکه برای پاسداری از کرامت انسانی.



در پایان کنفرانس، قطعنامه‌ای با عنوان «نه به اعدام» صادر شد؛ بیانیه‌ای که شرکت‌کنندگان آن، فارغ از هر اختلاف سیاسی یا عقیدتی، پای آن را با وجدان انسانی خود امضا کردند. همچنین، حمایت جمعی از پویش «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» یکی از نتایج درخشان این نشست بود؛ حرکتی نمادین و انسانی که یادآور این حقیقت است که هیچ قدرتی حق گرفتن جان انسان را ندارد.



اما در فضای آلوده‌ی مجازی، حقیقت همیشه قربانی هیاهو می‌شود.

بلافاصله پس از برگزاری کنفرانس، موجی از شایعات، تحریف‌ها و حملات هدفمند به راه افتاد. کنفرانسی که نه از ائتلاف سیاسی سخن گفت، نه از فدرالیسم و نه از ساختار آینده‌ی حکومت، ناگهان از سوی برخی جریان‌ها به عنوان توطئه‌ای سیاسی معرفی شد.

هدف این هیاهو نه دفاع از حقیقت بود و نه دغدغه‌ی آزادی؛ بلکه تخریب یک حزب ملی و رهبری آن که در سال‌های اخیر با پشتکار و بینش سیاسی درست، برای شکل‌گیری نوعی همگرایی ملی تلاش کرده‌اند.



این موج حملات و غوغای ساختگی که به‌وضوح با برنامه‌ریزی برخی از چهره‌های شناخته‌شده سیاسی به‌راه افتاده، چیزی جز تلاشی مذبوحانه برای پنهان‌کردن شکست‌های سیاسی و رسوایی‌های اخیرشان نیست؛ رسوایی‌هایی که در پی موضع‌گیری‌های شرم‌آور آنان درباره احکام اعدام برملا شده و چهره واقعی‌شان را در برابر افکار عمومی عریان ساخته است.