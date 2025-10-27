Monday, Oct 27, 2025

صفحه نخست » اگر نه اکنون، پس چه زمانی!؟ و اگر نه ما، پس چه کسی!؟ امیر دها

Amir_Daha.jpg* آنقدر از اعدام و شکنجه و زندانهای جمهوری اسلامی گفتیم و شنیدیم که همانند یک روال عادی، دیگر نه تعجبی را برمیانگیزد و نه حتی همدلی درخوری نسبت به قربانیان!

* آنقدر از دزدی و چپاول و غارت گفتیم و شنیدیم که اگر ادعا شود در جمهوری اسلامی یک مسؤل پاکدست هم میتوان یافت، برای کسی باور پذیر نیست و جز خنده ای تلخ بر لب نمی نشاند!

* آنقدر از ویرانی و تخریب محیط زیست مان شنیده ایم که دیگر نه خشک شدن دریاچه ارومیه تعجب برانگیز است و نه مردن رودخانه ها، و نه هدر رفتن ذخایر هزاران ساله آب های زیر زمینی و غیرقابل سکونت شدن بخش های بزرگی از کشور!

* آنقدر از سیل مهاجرت نخبگان و سرمایه های انسانی کشورمان که برای نجات زندگی خود و آینده فرزندانشان ناگزیر از ترک کشور می‌شوند شنیده ایم که بی نصیب شدن مردم ایران از خدمات آنها امری محتوم و پذیرفتنی شده است!

* آنقدر از بی کفایتی و ناکارآمدی حکومت در عرصه های مختلف گفتیم و شنیدیم که واگذاری امور پیچیده اداره کشور به مشتی رجاله بی سر و پا، امری کاملا عادی شده است!

* آنقدر از ویرانی کشور و سقوط تمامی شاخص های توسعه و پیشرفت و بی اعتباری جهانی ایران گفتیم و شنیدیم، و آنچنان اعداد و ارقام و مقیاسهای هشدار دهنده نزد ما بیمعنا شده اند که دیگر صدای زنگ‌های خطر را که میتواند تهدیدی جدی برای موجودیت تمدنی ایران زمین باشد، شنیده نمی شود!

* و آنقدر در چنبره مصائب و بحران‌های ریز و درشت از هر سو گرفتار آمده ایم که راه نجات و خروج از این باتلاق را نمی شناسیم ، بیهوده دست و پا میزنیم اما با هر تلاش بیحاصلی بیشتر در باتلاق فرو‌میرویم، نسبت بهم بدبین و بی اعتمادیم، منافع و مصالح فردی و گروهی خود را مقدم بر مصالح جمعی و نجات از این باتلاق میدانیم، نخبگان مان با اینکه میدانند راه گذار از این وضعیت بحرانی و نجات کشور، قبل از هرچیز عبور از منیت ها و خودمحور بینی هاست، اما همچنان حاضر نیستند حول یک شخصیتی که بیشترین اعتبار اجتماعی و شناخته شدگی بین المللی را دارد، برای هدایت جنبش گذار گرد هم آیند

شاید تنها یک راه برای ایران و ایرانیان مانده است، تلاش برای سامان دادن یک اقدام بزرگ و همکاری ملی برای نجات ایران، و در این مسیر تک تک ما ، در هر موقعیتی که هستیم، هم‌ مسؤلیم و هم موثر!

راه و راهبر هر دو‌ روشن است، بر ماست که قدم در راه گذاریم، اگر نمیخواهیم نفرین شدگان تاریخ و نسلهای آینده باشیم !

مطلب قبلی...
noghrekar.jpg
کابوس نامه! مسعود نقره کار
مطلب بعدی...
Abolfasl_Mohagheghi_4.jpg
نگاه من به آئینه زندگی که برخی کسان تلاش بر مکدر شدن آن می کنند، ابوالفضل محققی

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar27.jpg
‏جاستین ترودو و کتی پری رابطه خود را در پاریس علنی کردند
daily27.jpg
کدام هنرمندان در بزرگداشت کورش در تورنتو حضور داشتند
goftar27-2.jpg
عادات صبحگاهی برای افزایش انرژی، کاهش وزن و جوان‌تر شدن
oholic27.jpg
«برایان جانسون با این ترفند ساده ۸۵ درصد پلاستیک های سمی بدنش را حذف کرد»
goftar27-1.jpg
فوتوشات هاي متفاوت گلشیفته فراهانی برای مجله نپتون
daily.jpg
وقتی که جوانان ایرانی به دلیل انتشار این تصاویر بازداشت شدند
goftar26.jpg
فریبا نادری؛ از شهرت با سریال «ستایش» تا دریافت سیمرغ بلورین
goftar26-1.jpg
سید محمد خاتمی در مراسم سالگرد پدرش

از سایت های دیگر

بهترین سرمایه گذاری در کانادا؛ سودآورترین فرصت‌ها
سرمایه گذاری در بازار املاک کانادا
کاریکاتور هفته: یک عاشقانه ایرانی
کاریکاتور: بیلاخ! بدون شرح

پر بیننده ترین ها



gooyatv27.jpg
تصویری: دورهمی خودمونی جعفر پناهی و هنرمندان ایرانی امریکا
chef.jpg
اولین زن قناد ایرانی که موفق به دریافت نشان شوالیه از کشور فرانسه شد
oholic26-1.jpg
راه های پیشگیری از آلزایمر
one26-1.jpg
شرایط زندگی در ونزوئلا
goftar10.jpg
پدر ۷۶ ساله ایلان ماسک شایعه تولد دومین فرزند مشترک با جنا، دخترخوانده‌ ۳۵ ساله‌اش را تایید کرد
gtv.jpg
پنج چیزی که نباید با چت جی‌پی‌تی در میان بگذارید

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy